Los estudiantes y trabajadores de varias comunidades autónomas de España podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de que termine el año, aunque no todo el país correrá con la misma suerte.

Esto se debe a que el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en 2026 un domingo, lo que obliga a cada región a decidir si traslada el descanso a otra fecha. Lo mismo ocurre con el Día de la Constitución, celebrada originalmente el 6 de diciembre.

Según la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), solo nueve comunidades autónomas optaron por correr el feriado al lunes siguiente, lo que les permitirá sumar tres días consecutivos de descanso a fin de mes.

Esto implica que bancos, escuelas y organismos públicos permanecerán cerrados en esas regiones, mientras que en el resto del territorio la actividad continuará con normalidad.

Bancos, escuelas y organismos públicos permanecerán cerrados en estas regiones durante el lunes 2 de noviembre. Magnific

Las comunidades que tendrán puente a fines de octubre

Las siguientes comunidades autónomas decidieron trasladar el feriado de Todos los Santos al lunes 2 de noviembre, por lo que quienes trabajan de lunes a viernes allí podrán disfrutar de un descanso ininterrumpido desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre inclusive:

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

Navarra

En el resto del país, en cambio, la jornada del lunes 2 será un día laboral como cualquier otro. Cantabria, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, La Rioja, el País Vasco, la Región de Murcia, y las ciudades de Ceuta y Melilla no incluyeron esta fecha dentro de su calendario de fiestas laborales para 2026.

¿Qué pasará con el feriado de diciembre?

Una situación similar se repetirá en diciembre, aunque con algunas diferencias respecto del grupo de comunidades beneficiadas.

El 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será feriado en todo el territorio nacional por tratarse de una fiesta no sustituible, pero el lunes 7 de diciembre, siguiente al Día de la Constitución, solo descansará en nueve comunidades autónomas y en Melilla.

De ese grupo, seis regiones repetirán el beneficio que ya tuvieron en noviembre:

Andalucía

Aragón

Asturias

Castilla y León

Extremadura

Comunidad de Madrid

A ellas se suman Cantabria, La Rioja y la Región de Murcia, que no tuvieron descanso extra en noviembre, pero sí lo tendrán en diciembre desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Algunas comunidades no tendrán descanso adicional en ninguno de los dos feriados. Magnific

Las regiones que no tendrán ningún puente adicional

Un grupo de comunidades no sumará ningún día extra de descanso en ninguno de los dos feriados de fin de año.

Cataluña, la Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, el País Vasco y la Ciudad Autónoma de Ceuta no incluyeron ni el 2 de noviembre ni el 7 de diciembre dentro de su calendario laboral para este 2026.

Más allá de este esquema general, cada municipio puede sumar hasta dos días adicionales de fiestas locales, según lo establecido en el Real Decreto 2001/1983, por lo que siempre resulta recomendable revisar también el calendario particular de cada localidad y lo que disponga cada convenio colectivo.