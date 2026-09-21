China incorpora una “air fryer” a su estación espacial: los astronautas podrán cocinar alitas de pollo, filetes y tarta en el espacio. (Fuente: Shutterstock).

La estación espacial Tiangong ha incorporado una freidora de aire diseñada específicamente para funcionar en condiciones de microgravedad. El nuevo equipo permite preparar alimentos como alitas de pollo, filetes y tartas durante las largas estancias de los astronautas.

La renovación de la cocina espacial china incluye también un microondas y un dispensador de agua adaptados para su uso en órbita. El objetivo es mejorar la alimentación de la tripulación y permitir que los astronautas puedan disfrutar de comidas calientes en un tiempo máximo de 20 minutos.

Así funciona la “air fryer” diseñada para cocinar en el espacio

La freidora de aire caliente cuenta con un sistema específico para eliminar el vapor generado durante la preparación de los alimentos. Según explicó el experto del Centro de Astronautas de China Liu Weibo, citado por la agencia oficial Xinhua, el dispositivo permite cocinar diferentes platos durante las misiones en la estación Tiangong.

Entre los alimentos que pueden prepararse se encuentran alitas de pollo, filetes y tartas. El desarrollo forma parte de un programa destinado a mejorar las condiciones de alimentación de los taikonautas, como se denomina a los astronautas chinos.

La estación espacial china estrena "air fryer" que permite cocinar alitas de pollo y tarta. (Fuente: Shutterstock).

El microondas también se adapta a las condiciones de la estación Tiangong

La nueva cocina espacial cuenta además con un microondas diseñado para evitar cualquier fuga durante su funcionamiento. El aparato permite a la tripulación recalentar los alimentos utilizando un gasto energético mínimo.

Estas mejoras buscan facilitar la preparación y el consumo de comida caliente durante las misiones. La incorporación de electrodomésticos adaptados a la vida en órbita amplía las posibilidades de alimentación de los astronautas frente a los alimentos preparados que tradicionalmente se llevan a las estaciones espaciales.

La estación espacial china estrena "air fryer" que permite cocinar alitas de pollo y tarta. (Fuente: Shutterstock).

Un menú de 200 ingredientes para las largas misiones espaciales

El programa de alimentación también ha ampliado la variedad disponible para los astronautas. Los taikonautas cuentan con un menú con una rotación de diez días y 200 ingredientes, entre los que se incluyen verduras frescas, frutos secos, pasteles y diferentes tipos de carne aptos para cocinar en órbita.

Incluso pueden disponer de yogur fermentado en la propia estación. La Tiangong, cuyo nombre significa “Palacio Celestial” en chino, está diseñada para operar durante al menos diez años y podría convertirse en la única estación espacial habitada del mundo cuando se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para finales de esta década.

Uno de los integrantes de la actual misión tripulada, que llegó a la Tiangong el pasado 25 de mayo, permanecerá un año completo en el espacio. Paralelamente, Pekín continúa desarrollando su programa espacial, con proyectos como la estación Tiangong, el programa lunar Chang’e y los preparativos para realizar un alunizaje tripulado antes de 2030.