Oficial | El Gobierno confirmó que en este año invertirá 24.000 millones de euros para renovar toda la línea ferroviaria

El Gobierno de España, a través de Adif y Adif Alta Velocidad, ha confirmado una fuerte apuesta por el sector ferroviario. Se prevé completar una inversión total de 24.100 millones de euros en el periodo 2022-2026, con una parte significativa concentrada en 2025 y 2026 para avanzar en la renovación integral de la red ferroviaria.

Según el Programa de Actividad 2022-2026 actualizado en 2024, estas inversiones impulsan cientos de actuaciones en marcha y programadas. El objetivo principal es renovar la red convencional, modernizar estaciones y completar el desarrollo de la mayor red de alta velocidad de Europa, que ya supera los 4000 kilómetros.

Oficial | El Gobierno confirmó que en este año invertirá 24.000 millones de euros para renovar toda la línea ferroviaria Ministerio de Transporte

¿Cómo se distribuirá la millonaria inversión para cambiar los trenes españoles?

De acuerdo al Ministerio de Hacienda, más de la mitad del presupuesto total (12.108 millones de euros) se destina a la red convencional, Cercanías y transporte de mercancías. Esta cantidad supera la asignada específicamente a la alta velocidad, reflejando un enfoque equilibrado entre modernización de lo existente y expansión.

Para Adif Alta Velocidad se reservan alrededor de 12.000 millones de euros entre 2022 y 2026. Estos fondos permiten continuar ampliando la red AVE y reforzar la infraestructura actual. Al cierre de 2024, aproximadamente la mitad de la inversión quinquenal ya estaba ejecutada.

Entre los proyectos destacados figura la renovación integral de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Además, se trabaja intensamente en la modernización de corredores convencionales, con renovación de sistemas de señalización, electrificación y comunicaciones. Todo ello busca mejorar la fiabilidad, seguridad y capacidad de la red.

Oficial | El Gobierno confirmó que en este año invertirá 24.000 millones de euros para renovar toda la línea ferroviaria. (Fuente: Adif)

El apoyo europeo para financiar la inversión en España

Estas inversiones cuentan con respaldo sólido. Además de las aportaciones del Estado a través de los Presupuestos Generales, incluyen 1375 millones de euros de fondos europeos y más de 4000 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esta combinación asegura la ejecución de los proyectos previstos.

De esta manera, esta inyección económica consolida el liderazgo español en infraestructuras de tren a nivel europeo.

La tecnología de última generación utilizada en la renovación ferroviaria

El ambicioso plan de renovación requiere componentes de alta precisión: ruedas, ejes y bogies deben soportar velocidades superiores a 300 km/h, cargas extremas y garantizar el máximo confort y seguridad . La ingeniería moderna y la fabricación de precisión resultan esenciales para mantener la eficiencia y durabilidad del sistema.

Los materiales de alta resistencia utilizados en estos componentes exigen procesos de mecanizado avanzados. Estrategias de torneado robustas, control preciso de calor, gestión de virutas y refrigeración optimizada son clave para producir piezas que cumplan los estándares más exigentes. Soluciones tecnológicas de vanguardia permiten fabricar en gran volumen sin comprometer calidad ni plazos.