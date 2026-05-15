Una campaña de excavaciones arqueológicas en la ciudad romana de Mellaria, ubicada en Fuente Obejuna (Córdoba), ha permitido identificar un trazado de aproximadamente 1160 metros de la vía Corduba-Emerita, mejor conocida como “la ruta del Imperio Romano“, a su paso por esta antigua urbe. Este hallazgo fue presentado en el marco de los últimos descubrimientos arqueológicos realizados en 2022, los cuales ya habían delineado el recorrido urbano de dicha vía. La excavación fue llevada a cabo por la Universidad de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente Obejuna. Según la información proporcionada por la Universidad de Córdoba, mediante prospecciones aéreas y geofísicas se ha logrado ubicar más de un kilómetro del trazado de la vía Corduba-Emerita. Esta vía se adentra por el oeste desde Córdoba y se extiende hacia el este en dirección a Medellín, en la provincia de Badajoz. En 2022, se localizaron las losas del pavimento original, así como sucesivas remodelaciones realizadas entre los siglos III y V, que dieron lugar a una sedimentación de casi dos metros sobre una base de guijarros. En el sector de la necrópolis Oriental de Mellaria, se ha documentado al menos 450 metros de la vía Corduba-Emerita, la cual está enmarcada por monumentos funerarios y edificios de diversas funciones. Uno de estos edificios, que abarca aproximadamente mil metros cuadrados, ha sido objeto de las recientes excavaciones de 2024. La excavación de casi la mitad de este recinto ha concluido y se prevén varias campañas adicionales para su recuperación total. Este espacio ha despertado interés debido a su posible función como cenotafio honorífico a un personaje célebre que no fue sepultado en la ciudad. Los trabajos realizados hasta el momento no han permitido identificar al receptor de lo que los arqueólogos consideran un “extravagante monumento celebrativo”. Sin embargo, la Universidad de Córdoba ha señalado que se trata de un hallazgo excepcional, tanto por su singularidad en Córdoba como por su escasez en Hispania. En el lugar se ha encontrado tesoros como la edícula (camarín) y fragmentos de una estatua funeraria de mármol, de tamaño mayor que el natural, aunque no se ha hallado rastro de urna, cámara o cualquier estructura relacionada con un enterramiento in situ. Junto al basamento de la edícula, se han recuperado parte de la decoración y fragmentos de la estatua, así como dos “klinai”, reclinatorios documentados por la geofísica, donde se celebraban banquetes en honor al célebre compatriota. Bajo la codirección del profesor Antonio Monterroso Checa y del doctor Santiago Rodero Pérez de la Universidad de Córdoba, se ha determinado que la disposición de los monumentos funerarios se organiza en las salidas fuera de las murallas, una práctica habitual en las ciudades romanas. La excavación ha revelado que el recinto se encuentra rodeado de monumentos de este tipo y edificios con otras funciones, lo que subraya la importancia de la vía en la organización urbana de Mellaria.