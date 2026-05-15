La conciliación entre la vida laboral y familiar da un paso más en España. Según el Estatuto de los Trabajadores, padres y madres pueden solicitar la adaptación o reducción de su jornada laboral para cuidar a sus hijos hasta que estos cumplan 12 años. Esta medida, recogida en el artículo 34.8 del Estatuto, busca facilitar el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares. El artículo 34.8 establece que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Estas adaptaciones deben ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Cuando se trata de hijos o hijas a cargo, el derecho es claro: se puede efectuar la solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años. Este derecho no se limita solo a los progenitores. Se extiende a: En estos casos, la adaptación procede por razones de edad, accidente o enfermedad, siempre que no puedan valerse por sí mismos y se justifiquen debidamente las circunstancias. El proceso es sencillo, pero regulado: Una vez finalizado el periodo de adaptación o cuando desaparezcan las causas que la motivaron, el trabajador tiene derecho a regresar a su jornada anterior. La negociación colectiva puede establecer términos adicionales, siempre garantizando la ausencia de discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres.