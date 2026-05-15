La pechuga de pollo es un plato rápido, versátil y fácil de combinar. Pero también tiene un problema conocido por cualquiera que la haya cocinado alguna vez: si se pasa de punto, queda seca. Si se fríe sin técnica, puede quedar plana de sabor. Por eso, pequeños gestos de cocina marcan una diferencia grande. Uno de esos recursos es usar vinagre al cocinar pollo, ya sea en una marinada breve o al final de la cocción, cuando la sartén conserva los jugos dorados de la carne. El vinagre aporta acidez, ayuda a levantar los restos caramelizados del fondo y puede mejorar la sensación de sabor sin añadir grasa. La clave está en la cantidad y en el momento. El vinagre funciona porque tiene acidez. Esa acidez ayuda a equilibrar platos grasos o muy planos y despierta sabores que, de otro modo, quedarían apagados. En una pechuga de pollo a la sartén, unas gotas pueden transformar el fondo de cocción en una salsa rápida cuando se mezclan con los jugos de la carne. Ese gesto tiene un nombre técnico: desglasar. Consiste en añadir un líquido a una sartén caliente para desprender los restos dorados que quedan pegados tras sellar la carne. Esos restos concentran sabor. Con vinagre, vino, caldo o incluso agua se pueden recuperar y convertir en una base sabrosa. En el caso del vinagre, además, aparece un punto ácido que corta la sensación seca de la pechuga. La acidez también se usa en marinadas. Una referencia universitaria sobre ciencia de los alimentos explica que los ingredientes ácidos, entre ellos el vinagre, pueden ayudar a romper y ablandar tejido conectivo con el tiempo, además de aportar sabor a la carne. Ese efecto, sin embargo, depende del corte, del tiempo y de la concentración de la marinada. El error más común es pensar que más vinagre significa mejor resultado. En realidad, la pechuga de pollo es una carne magra y delicada. Si permanece demasiado tiempo en una mezcla ácida, puede perder una textura agradable y quedar firme, gomosa o quebradiza. Por eso conviene usarlo con moderación. Una revisión culinaria sobre marinadas señala que, en pollo, los tiempos muy largos pueden afectar la textura y que una ventana de una a ocho horas puede funcionar mejor cuando se busca sazón y retención de humedad en marinadas suaves. También advierte que los ácidos fuertes cambian ese equilibrio y pueden modificar mucho el resultado final. La forma más simple es añadir una pequeña cantidad al final de la cocción. Después de dorar la pechuga, se baja un poco el fuego y se incorporan unas gotas de vinagre de vino, de manzana o de Jerez. Luego se raspa suavemente el fondo de la sartén y se puede sumar una cucharada de agua o caldo. En pocos segundos aparece una salsa ligera, intensa y útil para cubrir la carne antes de servir. También se puede preparar una marinada corta con aceite de oliva, sal, pimienta, ajo, hierbas y una cucharadita de vinagre. En ese caso, lo más prudente es no alargar el reposo sin necesidad. El objetivo no es cocer el pollo en ácido, sino perfumarlo y darle una capa de sabor. El vinagre puede mejorar el sabor, pero no reemplaza una cocción correcta. Para comer pollo con seguridad, la temperatura interna debe alcanzar los 74 °C. Las guías de seguridad alimentaria de los Estados Unidos indican que todas las aves, incluidas pechugas, muslos, alas y carne picada de ave, deben llegar a esa temperatura mínima interna. La misma recomendación insiste en un punto importante: el color no basta para saber si el pollo está bien cocido. Una pechuga puede verse blanca y no haber alcanzado la temperatura segura, o mostrar tonos rosados y estar correctamente cocinada. El termómetro de cocina es la forma más fiable de comprobarlo. Para mantener la jugosidad, conviene dorar la pechuga a fuego medio-alto y terminarla sin exceso de calor. Si se cocina demasiado, ninguna salsa podrá devolverle del todo la textura perdida. El vinagre en la sartén ayuda a sumar brillo, aroma y sabor, pero funciona mejor cuando acompaña una técnica básica: buen sellado, poco tiempo de cocción y reposo breve antes de cortar. Usado así, el vinagre deja de ser un simple aliño de ensaladas. En el pollo cumple una función concreta: levanta sabores, equilibra la receta y convierte una pechuga común en un plato más interesante. La diferencia está en no abusar. Unas gotas bien puestas valen más que una marinada agresiva.