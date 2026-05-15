Las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno en Castilla y León continúan abiertas y sin una fecha concreta de cierre. Aunque ambas fuerzas sostienen que existe un clima de entendimiento, las conversaciones avanzan con discreción y todo indica que los pasos decisivos llegarán después de las elecciones andaluzas del domingo. El presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene una agenda institucional alejada de las declaraciones públicas sobre el pacto. Del lado de Vox, el portavoz parlamentario Carlos Pollán se encuentra centrado en la campaña andaluza, lo que también ralentizó los contactos políticos en los últimos días. La única reunión pública entre ambos dirigentes marcó el tono de las negociaciones: discreción, cautela y voluntad de entendimiento. Desde entonces, las conversaciones siguieron de manera reservada, mientras Vox evitó endurecer el discurso y mantuvo mensajes de confianza respecto a un futuro acuerdo de gobierno. Por parte del PP, quien sí habló públicamente sobre el avance de las negociaciones fue Carlos Fernández Carriedo. El dirigente aseguró que la prioridad es alcanzar un “buen acuerdo” antes que acelerar los plazos y reconoció que el documento que negocian será más amplio y detallado que el firmado en 2022. Uno de los factores que explica la lentitud de las conversaciones es el peso de las direcciones nacionales de ambos partidos en plena campaña electoral andaluza. Aunque públicamente intentaron desligar ambas cuestiones, la actividad política en Andalucía terminó condicionando la agenda de negociación en Castilla y León. Además, las dos fuerzas trabajan sobre un acuerdo más complejo que el anterior. Según explicó Fernández Carriedo, las conversaciones avanzan “medida a medida”, lo que exige un trabajo técnico y político más exhaustivo para definir compromisos concretos de gobierno. El propio Vox había deslizado inicialmente la intención de firmar el pacto antes del 17 de mayo. Sin embargo, el calendario político y la necesidad de cerrar cada punto del acuerdo terminaron postergando los tiempos previstos. Con la campaña andaluza entrando en su tramo final, tanto el PP como Vox esperan retomar el ritmo de las negociaciones a partir de la próxima semana. Allí podría abrirse la etapa decisiva para cerrar la estructura del futuro gobierno autonómico. La expectativa se centra ahora en definir el reparto de responsabilidades y los compromisos programáticos que integrará el acuerdo definitivo. Desde ambas formaciones insisten en que existe voluntad política para alcanzar un entendimiento y evitar una prolongación innecesaria de la interinidad institucional. Mientras tanto, Castilla y León continúa con un Ejecutivo en funciones y con la mirada puesta en un pacto que marcará nuevamente la relación entre el PP y Vox dentro de una comunidad clave para la política española.