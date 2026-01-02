En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Entre dichas festividades se encuentra La Toma de Granada, un día no festivo que se celebra cada viernes, 2 de enero de 2026 para mantener viva la historia de España.

¿Qué se celebra el viernes 2 de enero?

La Toma de Granada se celebra el 2 de enero para conmemorar la rendición de la ciudad nazarí al dominio cristiano bajo los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, en 1492. Este evento marcó el fin de la Reconquista, un proceso que duró casi ocho siglos y simbolizó la reunificación de la península ibérica bajo la corona española. La celebración es un recordatorio de un momento crucial en la historia de España.

Además de ser un hito histórico, la Toma de Granada abrió las puertas a una nueva era en la historia española y europea. Con la conquista de Granada, los Reyes Católicos consolidaron su poder y sentaron las bases para la expansión del imperio español, que incluiría el descubrimiento de América en el mismo año. Este día es, por tanto, un símbolo de cambio y transformación en la historia del país.

Las festividades en Granada incluyen ceremonias tradicionales, recreaciones históricas y actividades culturales que reflejan la rica herencia de la ciudad. Desde el "Paseo de la Tarasca" hasta la solemne "Ofrenda Floral" en la Capilla Real, los eventos buscan honrar el legado de la Toma de Granada y promover la reflexión sobre la convivencia y el respeto entre diferentes culturas que han coexistido en la ciudad a lo largo de los siglos.

¿Cómo celebrar la Toma de Granada?

Para celebrar la Toma de Granada, los ciudadanos pueden participar en el "Paseo de la Tarasca", una colorida procesión que recorre el centro histórico, donde se visten trajes típicos y se realizan representaciones alegóricas de la época de la Reconquista. Además, la "Ofrenda Floral" en la Capilla Real permite rendir homenaje a los Reyes Católicos, con la participación de autoridades y ciudadanos que evocan los momentos históricos de la toma de la ciudad.

Las festividades también incluyen la recreación histórica de la entrega de las llaves de la ciudad en la Puerta de Elvira, donde actores representan el encuentro entre Boabdil y los Reyes Católicos. Las calles se llenan de música, bailes y actividades culturales, mientras que se reflexiona sobre la convivencia y el legado multicultural de Granada, promoviendo el diálogo intercultural y el respeto entre comunidades.