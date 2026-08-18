GRANADA, 18/08/2026.- Daños en una vivienda situada en la calle Torre de Comares de Granada tras el terremoto de magnitud 4,7 y con epicentro en la localidad granadina de Gójar, así como sus cuatro réplicas, que ha obligado a desalojar de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba del monumento de la Alhambra de Granada. EFE/ Celia López Mendoza **SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

Granada volvió a temblar este martes 18 de agosto tras registrarse un terremoto de magnitud 4,7 con epicentro en Gójar, al que siguieron varias réplicas. La sucesión de movimientos provocó decenas de llamadas a los servicios de emergencia y se sintió en las cuatro provincias de Andalucía Oriental.

Los terremotos en Granada dejaron además tres heridos de carácter leve, según informó el consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz. Entre ellos se encuentra una menor que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario .

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico y prepara nuevas medidas de precaución y autoprotección. El episodio llega después del terremoto de magnitud 5 registrado en Alhendín durante la madrugada del sábado.

Terremotos en Granada: un seísmo de magnitud 4,7 y cuatro nuevas réplicas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró el terremoto de Granada a las 10:37 horas de este martes. El movimiento alcanzó una magnitud de 4,7 y tuvo su epicentro en Gójar, aunque inicialmente había sido localizado en la vecina localidad de Alhendín.

El terremoto se produjo a 0 kilómetros de profundidad y durante varios segundos hizo temblar el suelo. Su intensidad hizo que se activara la alerta de seísmos de Google en numerosos teléfonos móviles y el movimiento pudo sentirse en diferentes puntos de Andalucía Oriental.

Tras el primer movimiento llegaron nuevas réplicas en Granada. El IGN contabilizó cuatro terremotos posteriores, entre ellos uno de magnitud 4 registrado a las 10:53 horas y con epicentro en Churriana de la Vega, también localizado a 0 kilómetros de profundidad.

A este movimiento se sumó un terremoto de magnitud 2,9 con epicentro en Padul a las 10:57 horas. También se registraron otro de 2,6 en Las Gabias a las 10:47 y un seísmo de 2,8 con epicentro en Alhendín.

Tres heridos leves por los terremotos en Granada: una menor fue trasladada al hospital

La sucesión de terremotos en Granada dejó al menos tres personas heridas de carácter leve. Antonio Sanz confirmó que entre los afectados se encuentra una menor que tuvo que ser trasladada hasta un centro hospitalario.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) recibió durante la mañana “múltiples llamadas” procedentes de diferentes provincias orientales. La mayor parte de los avisos se concentraron en Granada capital y en su área metropolitana.

Las comunicaciones recibidas por los servicios de emergencia también alertaron sobre desprendimientos y grietas. Las autoridades continuaban recabando información para evaluar el alcance de los diferentes movimientos sísmicos y sus posibles consecuencias.

El episodio obligó además a adoptar medidas preventivas en el transporte. El Metro de Granada redujo la velocidad de circulación a 30 kilómetros por hora, mientras la Policía Local pidió calma y recomendó no permanecer junto a edificios por el riesgo de caída de elementos.

La Junta activa las medidas ante el riesgo sísmico y pide “máxima prudencia”

La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Granada. La medida se encuentra vigente desde el terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas de la madrugada del sábado, cuyo epicentro se situó en Alhendín.

Ante los nuevos terremotos en Granada, Antonio Sanz anunció que convocará “de manera inminente” al comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico. El objetivo es evaluar la situación y continuar adoptando medidas de precaución, prevención y autoprotección.

“Los seísmos no son predecibles pero sí podemos advertir a la población cómo tiene que comportarse. Ese el esfuerzo principal que vamos a hacer durante estas próximas horas”, explicó el vicepresidente andaluz.

La administración mantiene también la coordinación con los alcaldes para poner “a disposición todos los medios”. Se encuentran activados los voluntarios del Colegio de Arquitectos y los técnicos de emergencia que trabajan para reducir en la medida de lo posible las consecuencias de los diferentes seísmos.

Juanma Moreno advierte que las réplicas en Granada podrían continuar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reclamó “máxima prudencia” ante los terremotos en Granada y los movimientos que se sucedieron durante la mañana de este martes en el área metropolitana.

“Los expertos señalan que es posible que los movimientos sísmicos y las réplicas continúen en la zona, y es importante conocer cómo debemos actuar en estas situaciones. Sigamos los consejos y mantengamos la serenidad, por favor”, indicó Moreno.

La advertencia se produce después de una mañana marcada por varios movimientos sísmicos, algunos de ellos por encima de magnitud 4. Las autoridades insisten especialmente en seguir las recomendaciones de autoprotección mientras continúa la evaluación del episodio.

La Policía Local de Granada también pidió mantener la calma y evitar permanecer junto a edificios ante el posible desprendimiento de elementos. La evolución de las réplicas en Granada determinará las próximas decisiones dentro del plan de emergencia.

Granada permanece en preemergencia después del terremoto de magnitud 5 del sábado

La actual sucesión de terremotos en Granada se produce pocos días después de otro movimiento de mayor magnitud. A la 1:04 horas de la madrugada del sábado se registró un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín.

Ese primer episodio provocó daños materiales en la Vega sur y llevó a la Junta de Andalucía a activar la fase de preemergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en la provincia. El dispositivo continúa vigente tras los movimientos registrados este martes.

Ahora, la atención se centra tanto en las posibles nuevas réplicas en Granada como en la evaluación de desprendimientos, grietas y otros daños. Los servicios de emergencia continúan movilizados mientras las autoridades reclaman precaución y el cumplimiento de las recomendaciones de autoprotección.