Más de 2,3 millones de personas en España cobran cada mes la pensión de viudedad, una de las prestaciones contributivas más extendidas del sistema de Seguridad Social. En 2026, el Gobierno ha aprobado un incremento del 11,4% para los beneficiarios que tienen cargas familiares, lo que eleva la cuantía máxima hasta los 1256 euros mensuales. La medida forma parte del paquete de revalorización de pensiones aprobado para este ejercicio. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo de uno de los colectivos más vulnerables del sistema: quienes, tras el fallecimiento de su cónyuge o pareja de hecho, ven reducidos drásticamente sus ingresos mensuales. La pensión de viudedad no tiene una cuantía fija igual para todos. Su importe depende de las cotizaciones del fallecido y de la situación personal del beneficiario. En términos generales, equivale al 52% de la base reguladora del causante, porcentaje que puede elevarse hasta el 70% cuando el viudo o viuda tiene cargas familiares y sus ingresos no superan un determinado umbral. Con la subida del 11,4% aplicada en 2026, quienes perciben la pensión con ese complemento pueden alcanzar hasta 1256 euros al mes. Además, la pensión mínima de viudedad también ha sido revalorizada: para mayores de 65 años sin cargas familiares, se sitúa en torno a los 750 euros mensuales, mientras que para quienes tienen hijos a cargo puede superar los 900 euros. Para acceder a esta prestación, el fallecido debe haber cotizado a la Seguridad Social un mínimo de 500 días en los cinco años anteriores a su muerte, o bien acreditar una cotización suficiente a lo largo de toda su vida laboral. En caso de fallecimiento por accidente, no se exige periodo mínimo de cotización. Tienen derecho a percibirla tanto los cónyuges como las parejas de hecho debidamente registradas, siempre que cumplan los requisitos establecidos. En el caso de las parejas no casadas, el conviviente debe acreditar una convivencia estable de al menos cinco años y estar inscrito en el registro correspondiente con al menos dos años de antelación al fallecimiento. La subida del 11,4% no es arbitraria. Responde a la fórmula de revalorización vinculada al Índice de Precios al Consumo (IPC) y a los acuerdos del Pacto de Toledo, que buscan garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo real a lo largo del tiempo. España destina cada año una parte significativa de su gasto social a las pensiones de viudedad y orfandad. En 2025, el gasto total en este tipo de prestaciones superó los 22.000 millones de euros, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El colectivo de beneficiarios está compuesto mayoritariamente por mujeres mayores de 65 años, muchas de ellas sin otra fuente de ingresos más allá de esta pensión.