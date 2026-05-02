En un contexto geopolítico cada vez más complejo, Rusia consolida su presencia en el continente africano al fortalecer su alianza estratégica con Argelia. El país norteafricano recibió los primeros cazas furtivos Su-57E, marcando un logro histórico: se trata de la primera exportación internacional de este avanzado avión de combate ruso de quinta generación Según reportes basados en videos grabados por observadores locales, al menos una de estas aeronaves ya surca los cielos argelinos, confirmando el inicio del proceso de incorporación a la Fuerza Aérea de Argelia. Este movimiento se produce sin temor aparente a posibles sanciones por parte de Estados Unidos, que previamente había advertido sobre medidas bajo la ley CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act). Las imágenes difundidas recientemente refuerzan las declaraciones realizadas en noviembre de 2025 por Vadim Badekha, CEO de la United Aircraft Corporation (UAC). En esa oportunidad, Badekha afirmó: “Nuestro cliente extranjero y nuestro socio extranjero ya han recibido los dos primeros aviones. Han comenzado su servicio de combate y están demostrando sus mejores cualidades. Nuestro cliente está satisfecho”. Aunque no mencionó explícitamente a Argelia, reportes previos, documentos filtrados y el contexto de las compras de armamento apuntaban claramente hacia este país, según informó Zona Militar. De esta manera, el país argelino busca conformar una flota de hasta doce cazas Su-57E (variante de exportación). Esta adquisición representa un salto cualitativo significativo en sus capacidades aéreas, permitiéndole consolidar una posición de superioridad técnica frente a otras naciones del norte de África. Para Rosoboronexport, la operación supone la primera venta exitosa de un caza furtivo ruso al exterior, posicionando al Su-57 como una alternativa viable al F-35 estadounidense en el mercado internacional. La entrega de los Su-57E no es un hecho aislado, sino parte de un profundo vínculo de cooperación en defensa entre Argel y Moscú. Recientemente, Rusia también concretó la entrega de cazas Su-35S a la Fuerza Aérea argelina. Estas aeronaves, equipadas con el esquema de pintura e insignias locales, fueron registradas en vuelos por observadores y captadas por satélites de Maxar Technologies en el aeropuerto Oum el Bouaghi. Se estima que estos Su-35S provenían de un lote inicialmente destinado a Egipto, que canceló la operación en 2020 tras una inversión inicial de alrededor de 3000 millones de dólares. Además, Argelia espera recibir hasta catorce paquetes de guerra electrónica para sus cazabombarderos Su-34, reforzando aún más su arsenal de origen ruso. Washington ha expresado su preocupación por este acuerdo. Robert Palladino, jefe de la Oficina de Asuntos del Cercano Oriente, señaló: “Trabajamos estrechamente con el gobierno argelino en temas en los que tenemos puntos en común. Pero, sin duda, discrepamos en muchos aspectos, y el acuerdo de armas es un ejemplo de lo que Estados Unidos considera problemático”. Luego, completó: “Utilizamos las herramientas diplomáticas que tenemos, a menudo en privado, para proteger nuestros intereses y detener lo que consideramos inaceptable”. A pesar de estas advertencias, tanto Rusia como Argelia avanzan en su cooperación militar, demostrando la independencia de sus decisiones soberanas en materia de defensa. El Su-57E es un caza ruso bimotor de quinta generación, pensado para la superioridad aérea y el ataque, con alta tecnología furtiva (sigilo), supermaniobrabilidad y velocidades superiores a Mach 2. Ofrece capacidades de supercrucero (vuelo supersónico sin postquemadores) a velocidades de Mach 1,3-1,6. Entre las características principales, resaltan: