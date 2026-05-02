Este sábado, 2 de mayo de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,51 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,72 euros y el diésel ronda los 1,72 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-1.54% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -1.4%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 2 de mayo de 2026 es el siguiente: Durante este sábado, 2 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 en España es gasolina sin plomo de alto octanaje (98 RON) que resiste mejor la detonación; ofrece mayor suavidad y rendimiento en motores de alta compresión o turbo y, gracias a sus aditivos, ayuda a mantener limpio el motor. En España los coches pueden repostar principalmente gasolina 95 y 98 y diésel, además de alternativas como GLP (autogás) y GNC; el hidrógeno está disponible de forma muy limitada.