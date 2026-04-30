El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, tomó posesión como presidente de Aragón en un contexto marcado por acuerdos políticos clave y fuertes tensiones con la oposición. Durante el acto institucional, dejó un mensaje claro sobre su enfoque de gobierno: “Aragón avanza cuando hay acuerdos”. La asunción se produjo en la sede del Parlamento autonómico tras haber sido investido con mayoría parlamentaria gracias a un pacto con Vox. El nuevo mandatario insistió en que su objetivo será impulsar el diálogo con todas las fuerzas políticas, agentes sociales y el Gobierno central. El inicio de esta nueva etapa política en Aragón llega tras un proceso de negociación que no estuvo exento de polémicas y que vuelve a colocar a la comunidad en el centro del debate político nacional. El nuevo gobierno de Jorge Azcón se sostiene en un acuerdo con el partido liderado por Santiago Abascal. Este pacto permitió alcanzar una mayoría de 39 de los 67 escaños en el Parlamento aragonés. Según el propio Azcón, este respaldo representa a más del 52% de los ciudadanos. Además, destacó que ambas formaciones trabajarán juntas pese a sus diferencias: “con sus ‘diferencias’ y sus ‘encuentros’, van a trabajar ‘con lealtad y determinación’ para desarrollar ‘un programa de Gobierno único’”. El acuerdo incluye una vicepresidencia y varias consejerías para Vox, cuyos nombres se conocerán en los próximos días. Este reparto de poder marca el inicio de un nuevo equilibrio político dentro del Ejecutivo autonómico. A pesar de la mayoría obtenida, el gobierno de Jorge Azcón enfrenta una oposición unificada. Todos los grupos contrarios votaron en contra de su investidura, cuestionando tanto el pacto como las políticas acordadas. Desde el PSOE, Pilar Alegría criticó duramente uno de los puntos del acuerdo: “ciudadanos de primera y de segunda, a todas luces ilegal”. Además, afirmó que el nuevo Ejecutivo nace con desconfianza y dudó de su estabilidad. Las críticas también llegaron desde otras fuerzas. Jorge Pueyo calificó el pacto como un “catálogo de irregularidades”, mientras que Tomás Guitarte advirtió sobre el uso político del gobierno en clave nacional. Desde Izquierda Unida, Marta Abengochea fue aún más contundente al señalar que el acuerdo supone una “irresponsabilidad” que “institucionaliza el racismo y el clasismo”. Este nuevo ciclo político representa el segundo intento de Jorge Azcón de consolidar un gobierno junto a Vox. La experiencia anterior, iniciada en 2023, tuvo una duración de apenas once meses y terminó en adelanto electoral. Durante su intervención, el presidente restó importancia a las dudas sobre esta nueva alianza y afirmó: “las segundas partes nunca fueron buenas”, “está hecha para el cine, no para la política”. Azcón también subrayó que su investidura es solo el inicio: “meta volante”, ya que lo importante será gobernar “bien” y garantizar el respeto a la democracia y la legalidad. En este escenario, el nuevo Ejecutivo aragonés inicia su mandato con el desafío de sostener la estabilidad política y cumplir con un programa que deberá equilibrar acuerdos internos y presión externa.