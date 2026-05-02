Hoy sábado 2 de mayo los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo bajo el peso de los planetas, el Sol y la Luna. ¿Quieres saber lo que espera a tu signo hoy? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles sustos. Evita asumir compromisos que en realidad no puedas cumplir. Es una buena ocasión para resolver los asuntos que tienes pendientes. Puedes hacer ajustes en tu relación de pareja para mejorarla, ya que en este momento tus emociones están especialmente intensas. En el trabajo, Tauro, evita asumir más de lo que puedes cumplir; fija límites claros y ajusta tus plazos para no dispersarte. Hoy es ideal para cerrar pendientes: usa la intensidad que sientes para concentrarte, ordenar prioridades y mejorar la comunicación con tu equipo. Hoy, Tauro, el amor se inclina a tu favor con gestos sencillos y honestos; una charla breve puede aclarar dudas y acercarte más. Tu mejor compatibilidad hoy es con Cáncer, cuya calidez y constancia armonizan con tu necesidad de seguridad afectiva. Tauro es práctico, leal y paciente; valora la estabilidad y el confort. Su perseverancia le ayuda a alcanzar metas paso a paso. Puede ser terco y posesivo, pero también muy afectuoso y confiable. Disfruta de los placeres sensoriales y de las rutinas que le brindan seguridad. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso. No aceptes compromisos que no puedas cumplir; prioriza tu bienestar. Reserva tiempo hoy para resolver pendientes y cerrar ciclos. Aprovecha la intensidad emocional para fortalecer tu relación: comunica con claridad, escucha con paciencia y acuerda pequeños cambios.