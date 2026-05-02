El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del domingo marcó la cifra de 9.762.119 MWh con respecto a los 11.257.130 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 47.73 euros el MWh, unos 43.93 euros menos En el domingo, 3 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se situarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 105,5 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: