Imagen de la carretera ZP-5207, entre Gallur y Luceni, a la altura del punto kilométrico 16.000.

La circulación ha quedado interrumpida por completo en una vía comarcal de la Ribera Alta del Ebro. La Dirección General de Tráfico ha notificado un corte total de la vía en la carretera ZP-5207, a su paso por el término municipal de Boquiñeni, en la provincia de Zaragoza. La medida afecta a ambos sentidos de la marcha y obliga a los conductores a modificar sus itinerarios habituales.

El cierre se sitúa en el tramo comprendido entre los kilómetros 15,8 y 16,2 de la calzada, en las inmediaciones del Barranco del Soto. Esta carretera comunica los municipios ribereños del entorno del río Ebro y soporta un tránsito continuo de residentes y trabajadores de la zona. Las autoridades aconsejan planificar con antelación los desplazamientos diarios para evitar demoras en la zona.

¿Cuál es el motivo de los trabajos y cuándo está prevista la reapertura?

La interrupción obedece a las obras de acondicionamiento del Barranco del Soto como desagüe de fondo del embalse de La Loteta, gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Esta intervención hidráulica busca optimizar la capacidad de desagüe y la seguridad de la presa zaragozana. La presencia de maquinaria pesada y la excavación sobre el terreno impiden mantener abierto algún carril de paso durante las labores.

La DGT controla miles de radares en España, aunque no todos están activos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La previsión oficial trasladada por la Diputación Provincial de Zaragoza sitúa la reapertura de la carretera hacia las 12:00 del próximo 23 de diciembre.

Los trabajos se prolongarán durante casi dos meses, lo que supone unas ocho semanas consecutivas con el paso completamente cerrado al tráfico rodado. El restablecimiento de la circulación dependerá del cumplimiento de los plazos técnicos fijados y de la evolución meteorológica en la comarca.

❌Corte de carretra ZP-5207 por obras de acondicionamiento del Barranco del Soto entre los pk 15+800 y pk 16+200, TM Boquiñeni, desde el día 3 de noviembre al 23 de diciembre. https://t.co/4bkYd5E4wv — 112 Aragón (@112Aragon) November 2, 2026

¿Qué itinerarios recomiendan para evitar los cortes y desvíos?

Para garantizar la movilidad entre las poblaciones de Gallur y Luceni mientras dure la actuación, se ha establecido un recorrido alternativo debidamente señalizado. Quienes viajen desde Gallur deben incorporarse a la A-127, continuar por la A-126 y tomar después la ZP-5209 para alcanzar su destino. En sentido contrario, el trayecto se realiza a la inversa a través de esas mismas carreteras secundarias.

La circulación ha quedado interrumpida por completo en una vía comarcal de la Ribera Alta del Ebro. Shutterstock

Los servicios de vigilancia del tráfico y el personal de conservación de carreteras supervisan los desvíos habilitados para prevenir retenciones en los cruces.

La DGT recuerda la importancia de extremar la precaución al circular por trazados secundarios y atender en todo momento a las señales provisionales de obra. Además, los ayuntamientos de las localidades afectadas informarán a los vecinos de cualquier modificación imprevista en el calendario de los trabajos.