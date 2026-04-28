Las normas de seguridad vial en España no dejan de ajustarse con un objetivo claro. Reducir el número de accidentes y limitar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la conducción. En ese marco, el consumo de alcohol sigue siendo uno de los factores más vigilados por las autoridades. En los últimos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó un cambio que introduce un matiz relevante. No solo el conductor estará bajo control en determinadas situaciones, sino también el acompañante. La medida fue recogida por distintos medios y forma parte de un refuerzo en los criterios de responsabilidad dentro del vehículo. La DGT establece que el acompañante deberá respetar una tasa de alcohol cero cuando desempeñe un rol activo en la conducción. Esto ocurre cuando esa persona actúa como figura de supervisión, especialmente en situaciones donde el conductor no tiene plena autonomía o experiencia suficiente. En este tipo de escenarios, el acompañante deja de ser un pasajero pasivo. Su función implica observar, corregir e incluso intervenir si la situación lo requiere. Por ese motivo, la normativa exige que se encuentre en condiciones óptimas. Según indican desde el organismo, permitir que quien supervisa haya consumido alcohol comprometería la capacidad de reacción ante un imprevisto. La obligación de cumplir con alcohol cero no se extiende a todos los ocupantes del vehículo. Se activa en contextos concretos, como cuando un menor conduce bajo autorización o cuando existe una conducción supervisada dentro de los márgenes legales. En estos casos, el acompañante asume una responsabilidad similar a la del conductor. Si incumple la norma, puede enfrentarse a una multa y a sanciones administrativas. La DGT advierte que estas situaciones no son excepcionales y que forman parte de un esquema más amplio de control. La decisión refuerza el enfoque de la seguridad vial como una responsabilidad compartida. No todos los ocupantes tienen las mismas obligaciones, pero en determinados contextos el papel del acompañante resulta determinante para prevenir errores o situaciones de peligro. Además, esta medida se alinea con una tendencia más amplia en Europa. Las autoridades buscan reducir la tolerancia al alcohol en cualquier rol que pueda influir en la conducción. En España, donde el consumo de alcohol sigue presente en un porcentaje relevante de accidentes, ampliar el control a quienes supervisan es una forma de cerrar ese margen de riesgo. El cambio no altera la experiencia cotidiana de la mayoría de los conductores. Sin embargo, introduce una advertencia clara. En determinadas situaciones, sentarse en el asiento del acompañante implica asumir responsabilidades concretas y cumplir con las mismas exigencias que quien está al volante.