La ITV es un requisito obligatorio para circular en España y una de las gestiones que más atención exige a los conductores. Respetar los plazos evita multas, problemas administrativos y riesgos mecánicos que pueden aparecer con el paso del tiempo. Además de comprobar frenos, luces, emisiones o neumáticos, la inspección sirve para detectar fallos que muchas veces pasan inadvertidos en el uso diario. Por eso, cualquier cambio en la frecuencia de las revisiones genera interés entre miles de propietarios. Ahora, la DGT recuerda que determinados vehículos deberán acudir a la revisión ITV cada seis meses, lo que supone dos inspecciones al año para seguir circulando por las diferentes vías del país. La medida afecta a un grupo concreto de modelos y ya figura en la normativa vigente. La obligación alcanza a las furgonetas camperizadas y furgones vivienda clasificados en categoría N que superen los 10 años de antigüedad. Desde ese momento, deberán pasar la ITV cada seis meses para mantener la documentación al día. Muchos propietarios desconocen que la categoría administrativa del vehículo cambia por completo la frecuencia de las inspecciones. Dos modelos parecidos por fuera pueden tener calendarios distintos según su ficha técnica. La diferencia principal está entre los vehículos de categoría M, vinculados al transporte de personas, y los de categoría N, destinados al transporte de mercancías. Esa clasificación marca la periodicidad oficial de la inspección técnica. En la práctica, esto significa que una camperización o una reforma interior no siempre modifica la categoría original del vehículo. Por eso, revisar la documentación y consultar con una estación autorizada puede evitar errores frecuentes. En las autocaravanas, el calendario ordinario sigue una pauta distinta. Están exentas durante los primeros cuatro años desde la matriculación, entre los cuatro y los diez años pasan revisión cada dos años y, desde entonces, la inspección pasa a ser anual. Para los coches particulares, tampoco hay cambios en el esquema general. La primera ITV llega a los cuatro años, después se realiza cada dos años hasta cumplir diez y, a partir de esa edad, pasa a ser anual. Las motocicletas, ciclomotores y otros vehículos también mantienen sus propios calendarios según la normativa actual. Por eso, no existe una única frecuencia válida para todos los conductores. Eso significa que la revisión semestral no afecta a todos los usuarios de la vía. Se concentra en un tipo de vehículo cuyo uso creció con fuerza en los últimos años por el auge de los viajes por carretera y del turismo itinerante. No acudir a tiempo a la ITV puede generar sanciones económicas y limitaciones para circular. Conducir con la inspección caducada implica multas de 200 euros, mientras que otras situaciones más graves pueden derivar en inmovilización del vehículo. Además del coste económico de pasar la revisión dos veces al año, los propietarios deberán organizar citas con mayor frecuencia y controlar cada vencimiento para no quedar fuera de plazo. En algunas comunidades, la demanda en determinadas fechas puede retrasar la obtención de turno. También conviene recordar que circular sin la ITV en regla puede complicar trámites posteriores, como ventas, cambios de titularidad o determinadas gestiones con aseguradoras sí existe un siniestro. El dato decisivo está en la ficha técnica: revisar si el vehículo figura como categoría M o categoría N permite saber qué calendario corresponde y evitar errores que pueden terminar en multa o problemas para circular por carreteras y autopistas.