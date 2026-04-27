La DGT y la Guardia Civil han puesto en marcha una campaña de vigilancia intensiva en carretera enmarcada en la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030. El foco está en la velocidad, pero también en las exigencias. Las cámaras de tráfico también están sancionando infracciones dentro del vehículo, y una de las más detectadas está sorprendiendo a muchos conductores: circular sin el cinturón de seguridad correctamente abrochado. Un conductor que circulaba a 115 kilómetros por hora por autovía ha sido multado precisamente por esto. La cámara lo detectó en marcha y la sanción llegó sin que ningún agente tuviese que detener el vehículo, según informó el medio La Nueva España. No llevar el cinturón de seguridad correctamente colocado es una infracción grave según el Reglamento General de Circulación. La sanción económica es de 200 euros y conlleva la pérdida de 4 puntos del carnet de conducir. La multa se aplica tanto en vías urbanas como interurbanas, y afecta también a los pasajeros. Si es el conductor quien no lo lleva, la pérdida de puntos recae sobre él. Si es un pasajero adulto, la sanción económica también puede recaer sobre el conductor del vehículo. La infracción incluye no llevarlo abrochado en absoluto, llevarlo mal colocado o no usar correctamente los sistemas de retención infantil cuando hay menores a bordo. La campaña de la DGT no es casual. Los datos del Observatorio Europeo de Seguridad Vial indican que un aumento de velocidad de tan solo 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal. A mayor velocidad, las consecuencias de cualquier impacto son más graves, y la ausencia del cinturón las multiplica. A partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello. En un accidente a esa velocidad o superior, el cinturón es la diferencia entre un traumatismo y la muerte. El 60% de los conductores circula por encima de los límites en carreteras convencionales cuando tiene libertad para elegir su velocidad, según el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC). Más allá del cinturón, los controles de la Guardia Civil también buscan otros elementos prohibidos o de presencia obligatoria en el vehículo. Desde enero de 2026, la luz de emergencia V-16 homologada debe estar accesible en el interior del coche, preferentemente en la guantera. Circular sin ella ya puede acarrear una multa de 200 euros. Los agentes también comprueban la documentación obligatoria: permiso de circulación, carnet de conducir y ITV en vigor. Y en controles más exhaustivos, pueden revisar si el vehículo transporta objetos prohibidos como armas sin autorización, sustancias inflamables o dispositivos de vigilancia no autorizados, infracciones que pueden superar los 30.000 euros de sanción e incluso derivar en cargos penales. La DGT lleva años insistiendo en que el cinturón de seguridad es la medida de protección más eficaz disponible en cualquier vehículo. Junto con la velocidad y la distracción al volante, el no uso del cinturón es uno de los tres factores que más aparecen en los análisis de siniestros mortales en España. La campaña actual refuerza ese mensaje con controles reales y sanciones que llegan sin previo aviso, directamente desde las cámaras.