Miles de médicos y facultativos de toda España han anunciado movilizaciones y huelgas nacionales contra el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS). Las protestas serán la respuesta a un proyecto de ley que, según los sindicatos médicos, no contempla las condiciones específicas del colectivo. La manifestación nacional más reciente se celebró este sábado en Madrid, donde alrededor de 5000 profesionales recorrieron el centro de la capital para expresar su rechazo al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos que respaldan la reforma. Los médicos piden un estatuto propio que reconozca sus particularidades profesionales y laborales. La huelga nacional de médicos comenzará el próximo 16 de febrero de 2026 y está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto a otros sindicatos autonómicos como el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), AMYTS (Madrid), SME (Euskadi) y O’MEGA (Galicia). Los paros han sido diseñados como una huelga indefinida, con jornadas de huelga que se repetirán aproximadamente una semana al mes hasta junio de 2026, si no hay avances en las negociaciones. Este calendario escalonado incluye paros durante la semana del 16 al 20 de febrero, después en marzo, abril, mayo y junio. Los sindicatos insisten en que estas acciones son una respuesta directa al borrador del Estatuto Marco que el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, ha propuesto sin atender las demandas específicas de los médicos. Las organizaciones acusan a la administración de no haber negociado de forma auténtica ni haber tratado de forma adecuada sus propuestas. La protesta médica gira en torno a la petición de un Estatuto Marco propio para los médicos y facultativos, separado del marco que regula al resto de profesionales sanitarios. Los médicos argumentan que su formación, responsabilidades y condiciones laborales exigen un tratamiento específico. Entre las demandas principales están el reconocimiento de la especificidad del trabajo médico, la regulación de las guardias médicas, condiciones de jornada laboral y conciliación, así como criterios claros de carrera profesional y jubilación que reconozcan su formación y responsabilidad. Durante la manifestación en Madrid, muchos participantes también expresaron su descontento con la gestión del Ministerio de Sanidad y pidieron incluso la dimisión de la titular del departamento, Mónica García, como parte de su rechazo al estatuto tal como está planteado. El Estatuto Marco del SNS es una norma que busca actualizar las condiciones laborales de los trabajadores de la sanidad pública en España. La negociación de esta ley se ha extendido durante casi tres años, con varias reuniones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del sector. En el último año, algunos sindicatos representativos del ámbito sanitario han convocado huelgas indefinidas y paros continuados como herramienta de presión para que Sanidad revise su posición o llegue a acuerdos más consensuados. Estas huelgas han afectado al conjunto del personal sanitario en ocasiones anteriores, con paros que se han repetido desde enero de 2026 y han tenido impacto en consultas y servicios no esenciales. El conflicto se ha visto agravado porque los médicos denuncian que su representación específica no ha sido suficientemente tenida en cuenta durante las negociaciones, y que el estatuto propuesto no recoge medidas que mejoren de forma clara y proporcional sus condiciones laborales. A pesar de las tensiones, tanto el Ministerio de Sanidad como los sindicatos han expresado en distintos momentos la voluntad de mantener canales de diálogo abiertos. Sin embargo, hasta ahora las movilizaciones se mantienen y las fechas de huelga siguen fijadas en el calendario.