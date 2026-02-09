Los sindicatos mayoritarios de España (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes. Según EFE, representantes de los tres sindicatos han informado a los medios al terminar la reunión, celebrada en el Ministerio de Transportes, de la desconvocatoria, que ahora deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y Adif. En ese sentido, la desconvocatoria será efectiva en cuanto se produzcan estos trámites, ha dicho en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín. La cuarta reunión en el Ministerio de Transportes de España entre representantes del departamento y los sindicatos mayoritarios en el sector (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) ha comenzado en torno a las 11:00. Por parte del ministerio han estado presentes en la reunión representantes de la subsecretaría y la secretaria general de transporte, según fuentes del departamento. No obstante, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha estado en todas las reuniones anteriores, no ha estado en esta ocasión porque está de vuelta desde Arabia Saudí después de firmar este fin de semana la prórroga del contrato de mantenimiento por parte de Renfe del AVE entre Medina y La Meca. La movilización estaba convocada, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro. Asimismo, estaban llamados a la protesta todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se ha extendido, además de a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.