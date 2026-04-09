El sector de la moda atraviesa una transformación profunda. Las grandes cadenas se enfrentan a consumidores más digitales, nuevos competidores y una presión constante por mejorar la rentabilidad. En este escenario, cada decisión tiene impacto directo en el modelo de negocio. Inditex ha dado un paso claro en esa dirección. El grupo cerró 136 establecimientos durante el primer trimestre de 2025 y avanza hacia una estrategia centrada en la eficiencia, la digitalización y la redefinición de sus tiendas físicas. Según el último informe financiero de Inditex, la cadena Zara concentró buena parte del ajuste con el cierre de 52 tiendas en España en solo tres meses. En total, el grupo pasó de operar 5698 locales en el mismo periodo de 2024 a 5562 puntos de venta en 2025, lo que supone una reducción global del 2,39%. El recorte también afectó a otras marcas del grupo. Oysho perdió 34 establecimientos, Zara Home cerró 21, Massimo Dutti 20, Stradivarius 10 y Bershka uno. Solo Pull&Bear registró crecimiento con la apertura de dos nuevas tiendas. Desde la compañía explicaron que este movimiento busca optimizar la red comercial y mejorar la productividad de cada punto de venta. En paralelo a los cierres, Inditex refuerza su apuesta por tiendas más grandes, modernas y con mayor integración tecnológica. En ciudades como Zaragoza, la compañía ha clausurado locales emblemáticos como Zara y Oysho en Puerto Venecia o Massimo Dutti en Paseo Independencia, priorizando ubicaciones más eficientes. Este ajuste no implica una retirada, sino una transformación. El grupo ya proyecta nuevos espacios insignia, como un flagship de Zara previsto para 2026, que incorporará servicios añadidos y una experiencia más completa para el cliente. A esto se suma el desarrollo de infraestructuras logísticas, como el centro de 286000 metros cuadrados en Malpica, que reforzará la capacidad operativa global. El nuevo modelo combina tecnología, diseño y servicios. Ejemplos como Zacaffé en Madrid reflejan esta evolución hacia tiendas que funcionan también como espacios de experiencia, más allá de la simple compra. A pesar del cierre de tiendas, Inditex mantiene cifras positivas. En el primer trimestre de 2025, el grupo registró un aumento del 1,5% en ventas, alcanzando los 8274 millones de euros, mientras que el beneficio neto se situó en 1305 millones, con un crecimiento del 0,3%. Estos resultados muestran una desaceleración respecto al año anterior, cuando la compañía creció un 7,5% en ingresos y un 9% en beneficios. Este cambio de ritmo refuerza la necesidad de ajustar el modelo y apostar por nuevas vías de crecimiento. El grupo prevé aumentar un 5% su superficie comercial entre 2025 y 2026, pero lo hará con menos tiendas y de mayor tamaño. El foco está en reforzar el canal online, que ya se consolida como el principal motor de crecimiento, y en transformar los espacios físicos en puntos de conexión con el cliente. Con presencia en 214 mercados, Inditex sostiene que existen oportunidades de expansión en este nuevo contexto. El cambio no pasa por abrir más tiendas, sino por hacerlas más relevantes, más rentables y mejor integradas con el entorno digital.