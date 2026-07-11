Más beneficios para los campesinos en México.

Miles de productores de Durango y Zacatecas recibirán un impulso para la siembra de frijol durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 2026, luego de que el Gobierno de México anunciara la entrega de más de 5 mil 300 toneladas de semilla certificada como parte del Plan Nacional Frijol.

La estrategia beneficiará a más de 18 mil agricultoras y agricultores, quienes podrán sembrar alrededor de 146 mil hectáreas con el objetivo de incrementar la producción nacional de este alimento, mejorar los rendimientos en el campo y fortalecer la rentabilidad de las familias productoras.

Miles de productores podrán acceder a un beneficio poco conocido que promete cambiar la próxima cosecha de frijol en México. ©JUAN PABLO ZAMORA /AGRICULTURA

Además del apoyo con semilla de alta calidad, los beneficiarios podrán acceder a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, que ofrecen incentivos económicos y fertilizantes gratuitos para impulsar los cultivos prioritarios del país.

¿Quiénes podrán recibir los apoyos del Plan Nacional Frijol?

El programa está dirigido a productores de pequeña y mediana escala de Durango y Zacatecas dedicados al cultivo de frijol.

Los beneficios anunciados incluyen:

Más de 5 mil 300 toneladas de semilla certificada.

Apoyo para sembrar 146 mil hectáreas .

Participación de más de 18 mil productores .

Acceso a Producción para el Bienestar , que entrega apoyo económico directo.

Incorporación a Fertilizantes para el Bienestar , con fertilizante gratuito para cultivos prioritarios.

Posibilidad de integrarse al Programa de Acopio de Alimentación para el Bienestar .

Acceso al crédito Cosechando Soberanía .

Acompañamiento técnico mediante las Escuelas de Campo.

Del total de beneficiarios, más de 6 mil corresponden a Durango, donde se sembrarán más de 45 mil hectáreas, mientras que en Zacatecas serán más de 12 mil productores, con una superficie superior a 101 mil hectáreas.

Los frijoles son ricos en proteínas vegetales, fibra y minerales esenciales. (Foto: Shutterstock)

¿Cómo solicitar la semilla certificada de frijol?

La Secretaría de Agricultura informó que las personas interesadas deberán acudir al Distrito de Desarrollo Rural o al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural más cercano para realizar el registro.

Las personas que ya forman parte de los programas de la dependencia únicamente deberán presentar:

Credencial para votar (INE) en original y copia.

Quienes aún no estén incorporados deberán entregar:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio reciente.

Documento que acredite la legal posesión del predio.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE

En cuanto a la aportación económica, las y los productores pagarán 8.75 pesos por kilogramo de semilla certificada Negro San Luis y 10 pesos por kilogramo de Pinto Saltillo.

En Zacatecas, el Gobierno de México absorberá el 50% del costo y el gobierno estatal otro 25%, por lo que los productores cubrirán únicamente el 25% restante. En Durango, el apoyo será del 50% por parte del Gobierno federal, mientras que el otro 50% corresponderá a los beneficiarios.

Con este esquema, el Gobierno federal busca fortalecer la producción nacional de frijol, impulsar la autosuficiencia alimentaria y brindar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales dedicadas a este cultivo estratégico.