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Miles de productores de Durango y Zacatecas recibirán un impulso para la siembra de frijol durante el ciclo agrícola Primavera-Verano 2026, luego de que el Gobierno de México anunciara la entrega de más de 5 mil 300 toneladas de semilla certificada como parte del Plan Nacional Frijol.
La estrategia beneficiará a más de 18 mil agricultoras y agricultores, quienes podrán sembrar alrededor de 146 mil hectáreas con el objetivo de incrementar la producción nacional de este alimento, mejorar los rendimientos en el campo y fortalecer la rentabilidad de las familias productoras.
Además del apoyo con semilla de alta calidad, los beneficiarios podrán acceder a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, que ofrecen incentivos económicos y fertilizantes gratuitos para impulsar los cultivos prioritarios del país.
¿Quiénes podrán recibir los apoyos del Plan Nacional Frijol?
El programa está dirigido a productores de pequeña y mediana escala de Durango y Zacatecas dedicados al cultivo de frijol.
Los beneficios anunciados incluyen:
- Más de 5 mil 300 toneladas de semilla certificada.
- Apoyo para sembrar 146 mil hectáreas.
- Participación de más de 18 mil productores.
- Acceso a Producción para el Bienestar, que entrega apoyo económico directo.
- Incorporación a Fertilizantes para el Bienestar, con fertilizante gratuito para cultivos prioritarios.
- Posibilidad de integrarse al Programa de Acopio de Alimentación para el Bienestar.
- Acceso al crédito Cosechando Soberanía.
- Acompañamiento técnico mediante las Escuelas de Campo.
Del total de beneficiarios, más de 6 mil corresponden a Durango, donde se sembrarán más de 45 mil hectáreas, mientras que en Zacatecas serán más de 12 mil productores, con una superficie superior a 101 mil hectáreas.
¿Cómo solicitar la semilla certificada de frijol?
La Secretaría de Agricultura informó que las personas interesadas deberán acudir al Distrito de Desarrollo Rural o al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural más cercano para realizar el registro.
Las personas que ya forman parte de los programas de la dependencia únicamente deberán presentar:
- Credencial para votar (INE) en original y copia.
Quienes aún no estén incorporados deberán entregar:
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio reciente.
- Documento que acredite la legal posesión del predio.
En cuanto a la aportación económica, las y los productores pagarán 8.75 pesos por kilogramo de semilla certificada Negro San Luis y 10 pesos por kilogramo de Pinto Saltillo.
En Zacatecas, el Gobierno de México absorberá el 50% del costo y el gobierno estatal otro 25%, por lo que los productores cubrirán únicamente el 25% restante. En Durango, el apoyo será del 50% por parte del Gobierno federal, mientras que el otro 50% corresponderá a los beneficiarios.
Con este esquema, el Gobierno federal busca fortalecer la producción nacional de frijol, impulsar la autosuficiencia alimentaria y brindar mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades rurales dedicadas a este cultivo estratégico.