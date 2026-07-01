PesoRama ha optado por abrir sucursales de Joi Dollar Plus, su formato de tiendas de 'hard discount', en centros de alta densidad poblacional en México.

La canadiense PesoRama está convencida de que el negocio de las tiendas de dólar en México todavía tiene un amplio margen para crecer. Con esa premisa, la empresa anunció que acelerará su expansión en el país, enfocándose en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, regiones que considera estratégicas dentro de un mercado que aún describe como “subatendido”.

El anuncio llegó junto con los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2027, en el que la compañía reportó un crecimiento de 36% en ventas, hasta 7.51 millones de dólares canadienses, impulsado por la apertura de nuevas tiendas y el aumento en la demanda de su formato de descuento.

“Seguimos enfocados en ampliar nuestra presencia y generar valor de largo plazo en un mercado con un importante potencial de crecimiento”, señaló Rahim Bhaloo, fundador y CEO de PesoRama.

La estrategia confirma la apuesta que la empresa ha venido construyendo desde su llegada a México en 2019. Como publicó anteriormente El Cronista, JOi Dollar Plus ha optado por crecer de forma más discreta que otros competidores del segmento, privilegiando ubicaciones de alta densidad poblacional en lugar de una expansión nacional acelerada. Sin embargo, los resultados más recientes muestran que ese plan comienza a tomar velocidad.

Durante el trimestre, la compañía abrió cuatro nuevas sucursales: una en Azcapotzalco, otra en Cuautitlán Izcalli, una segunda tienda en el Centro Histórico de Puebla y una más en Parque Tepeyac. Después del cierre del periodo sumó dos establecimientos adicionales, en Tecámac y Naucalpan, con lo que alcanzó 37 tiendas operando en México. Además, anunció próximas aperturas en Xochimilco, Valle de Bravo y ETRAM Azteca, que elevarán la red a 40 unidades.

El crecimiento no solo se reflejó en las ventas. La utilidad bruta aumentó 21%, hasta 2.53 millones de dólares canadienses, mientras que el tráfico promedio en tiendas avanzó 19%, apoyado por un mayor flujo de consumidores y una oferta más amplia de productos.

Para financiar la siguiente etapa de expansión, PesoRama fortaleció su balance con dos operaciones de mercado. La empresa cerró una colocación privada sobresuscrita por 10.05 millones de dólares canadienses y, semanas después, emitió deuda convertible por otros 21 millones de dólares canadienses, recursos que utilizó para liquidar deuda senior y mejorar su estructura financiera.

La apuesta de la compañía va más allá de las aperturas inmediatas. En su presentación para inversionistas, PesoRama sostiene que el mercado mexicano podría albergar hasta 13,700 tiendas bajo este formato, una estimación que refleja la confianza de la empresa en el potencial del consumo de valor en el país.

Mientras el sector del hard discount vive una competencia cada vez más intensa con jugadores como Tiendas 3B, Waldo’s y Dollarcity, PesoRama busca abrirse paso con una estrategia enfocada en zonas urbanas de alto tráfico y en un consumidor que continúa privilegiando el ahorro. Para la empresa canadiense, el mercado mexicano todavía tiene espacio suficiente para seguir creciendo.