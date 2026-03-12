Durante años, el comercio minorista en España ha funcionado como un indicador económico y social relevante. La transformación de los hábitos de consumo, la digitalización acelerada y los cambios en la forma de comprar han obligado a muchas cadenas tradicionales a replantear sus modelos de negocio. En este contexto, el sector retail y los supermercados en España atraviesan una etapa de adaptación marcada por el auge del comercio electrónico, el crecimiento de las tiendas de proximidad y la necesidad de ofrecer experiencias de compra más rápidas y eficientes. Un ejemplo reciente de esta transformación es Alcampo, la cadena de supermercados francesa perteneciente al grupo Auchan Retail. La compañía ha comunicado el cierre de 16 tiendas en España, una medida que forma parte de su proceso de reorganización y que afectará a 196 trabajadores. Según ha explicado la empresa, la decisión responde a causas organizativas, productivas y económicas relacionadas con la transformación del sector. Antes de esta reorganización, Alcampo operaba más de 500 establecimientos en España y contaba con más de 23.000 empleados. Los establecimientos que cerrarán se encuentran en Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco, regiones donde la empresa revisará su red comercial para adaptarla al nuevo contexto del mercado. La empresa ha ofrecido a los 196 trabajadores afectados la posibilidad de optar a 35 puestos fijos estructurales dentro de la compañía. Quienes accedan a estas posiciones verán reducida su jornada laboral y recibirán una compensación económica de hasta 3000 euros. Además, Alcampo ha indicado que determinados colectivos especialmente protegidos quedarán excluidos del proceso de reestructuración, entre ellos trabajadores con discapacidad igual o superior al 33% y víctimas de violencia de género, quienes mantendrán sus puestos. La compañía también ha confirmado que ofrecerá un plan de recolocación externa mediante una empresa especializada para facilitar nuevas oportunidades laborales a los empleados afectados. Si se aplican algunas de las medidas previstas en el proceso de negociación, el número final de despidos podría reducirse a 145 trabajadores. El acuerdo contempla una indemnización de 35 días por año trabajado con un máximo de 20 mensualidades, según las condiciones negociadas durante el proceso. La cadena Alcampo ha mantenido una presencia relevante en el mercado español durante décadas. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico, la preferencia por tiendas de proximidad y la demanda de experiencias de compra más rápidas y personalizadas han obligado a muchas empresas del sector a replantear su modelo comercial. Dentro de este proceso de transformación, empresa y sindicatos han acordado convertir cinco supermercados al formato “7d7”, lo que implica abrir los siete días de la semana. Esta decisión permitirá incrementar en 33 trabajadores las plantillas de esos establecimientos, con el objetivo de adaptar la red comercial a las nuevas necesidades del mercado. El modelo busca responder a una clientela que exige compras más ágiles, cercanas y flexibles. Por ello, además de los cierres anunciados, la empresa está impulsando tiendas más pequeñas, formatos más eficientes y un mayor desarrollo del canal online. Alcampo ha señalado que su objetivo es reforzar un modelo multicanal, que combine tiendas físicas, comercio electrónico y una logística más eficiente, para mantener la competitividad en un mercado cada vez más fragmentado donde la fidelidad del cliente depende cada vez más de precios, servicio y experiencia de compra.