Soriana tiene un portafolio de marcas propias que ya supera los 2,500 ítems en los segmentos medio y alto. Foto: Archivo El Cronista México.

En esta noticia La clave de la lealtad y la diferenciación

Según un análisis de Bain & Company, hacia 2030, las marcas propias representarán entre el 11% y 13% del mercado total de grocery retail en México, alcanzado una cifra de MXN $460 a 540 mil millones de pesos, es decir, aproximadamente el 20% de participación dentro del canal moderno.

A nivel mercado, el sector de grocery retail en México alcanza aproximadamente los MXN $3,200 miles de millones de pesos. Actualmente, la marca propia representa entre MXN $200 y $250 miles de millones de pesos (6-8% del mercado total), aunque al segmentar exclusivamente el canal moderno, esta participación asciende a un rango de 10-13%.

El potencial es grande, aunque por ahora la penetración promedio de marca propia en el mercado total es de entre el 6 y 8% (una cifra que varía significativamente por categoría; por ejemplo, en artículos como papel de baño alcanza hasta el 15%).

Nicolás Ramdall Speer, director de marcas propias de Organización Soriana, dijo a El Cronista que ha constatado este potencial en México para la cadena de retail que representa. Durante el primer semestre del año (con cifras acumuladas a mayo de 2026), su programa de marcas propias registró un crecimiento a doble dígito en su participación de ventas internas dentro de la compañía.

Actualmente, Soriana posee un portafolio de 39 marcas y submarcas que le permiten cubrir más del 90% de las categorías del supermercado. Además, en categorías específicas como productos frescos, refrigerados y congelados, la participación de la marca propia llega a ser de entre el 60% y 70%.

El crecimiento de las marcas propias se debe al balance entre calidad y precio. Bain & Company asegura que “la persistente sensibilidad al precio del consumidor mexicano incentiva la búsqueda constante de alternativas más accesibles sin sacrificar calidad”.

Dependiendo de la categoría y el mercado, detalló Ramdall, las marcas propias de Soriana ofrecen un diferencial de precio a la baja que va del 30% al 50% en comparación con las marcas comerciales tradicionales.

“El eje fundamental es tener calidad. En los productos no se habla de precio hasta garantizar primero que tenemos una calidad acorde a las marcas tradicionales y luego ya se habla de conveniencia (…). El cliente ya no solo busca algo barato, sino que busca primero algo que pueda poner en la mesa de su familia”, afirmó Ramdall.

El directivo compartió que Organización Soriana se ha fijado el ambicioso objetivo de duplicar la participación de sus marcas propias a nivel total compañía para el año 2030.

Por ahora, el plan para 2026 contempla el lanzamiento de más de 1,000 nuevos SKUs (códigos de producto) al mercado, los cuales se sumarán a un portafolio que ya supera los 2,500 ítems en los segmentos medio y alto.

“Nuestro portafolio marcario, la verdad, no solo se queda en productos de primer precio, como es Precissimo; también tenemos marcas que nos ayudan a enfocarnos en segmentos de mayor valor porque buscamos democratizar dentro de la industria mexicana para ponerlos al alcance de todas las familias de este país. Creemos que un producto de muy buena calidad no tiene por qué ser prohibitivo”, ahondó Ramdall.

La clave de la lealtad y la diferenciación

Bain & Company señaló en su estudio que para sostener este crecimiento, el mercado mexicano está superando barreras estructurales gracias a una creciente red de maquiladores enfocados en categorías de marca libre y una mayor inyección de capital en fondos que permiten a fabricantes medianos especializarse en la producción exclusiva para retailers.

En Soriana, por ejemplo, su programa de marcas propias se sostiene gracias a una red de más de 300 proveedores tanto nacionales como internacionales.

“El proveedor que decide fabricar marca propia tiene un ahorro relevante por cuanto no tiene que gastar en posicionar su marca (...) los productos de marca propia también tienen estructuras de costo mucho más livianas que eventualmente se terminan traspasando al producto. Y es esa fórmula sumada a que nosotros esos ahorros finalmente se los traspasamos al cliente”, explicó el directivo.

Bain & Company concluye que el avance de las marcas propias (y de los hard discounters) marca una nueva etapa en el retail mexicano. “Para los retailers, es la oportunidad de fortalecer la lealtad y los márgenes; para los fabricantes, implica competir en un entorno más complejo donde la eficiencia operativa y el valor percibido por el consumidor final son las únicas vías para mantener la relevancia”.

Ramdall añadió que el objetivo es fidelizar al cliente y que prefiera las marcas propias compra tras compra. “Que encuentre en Soriana un producto que solo está acá. Las marcas propias juegan ese rol también, un rol de diferenciación que logre fidelizar en el largo plazo al cliente”, finalizó.