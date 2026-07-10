Imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial que representa un control de tránsito en España y las restricciones para renovar el carnet de conducir tras los nuevos requisitos impulsados por la DGT.

Con la llegada del verano y el aumento de los desplazamientos por carretera, la Dirección General de Tráfico (DGT) refuerza la vigilancia sobre los conductores y recuerda las consecuencias de acumular infracciones. En julio, aquellos automovilistas que agoten todos los puntos de su permiso perderán la vigencia del carnet y no podrán continuar conduciendo hasta completar el proceso establecido para recuperarlo.

El sistema del carnet por puntos, vigente desde 2006, establece un mecanismo de sanción progresiva para quienes cometen infracciones al volante. Las faltas más graves pueden provocar una retirada acelerada de puntos y dejar al conductor sin autorización para circular.

¿Qué pasa cuando un conductor pierde todos los puntos del carnet?

Cuando un conductor llega a cero puntos, la DGT inicia el procedimiento para declarar la pérdida de vigencia del permiso de conducir . Una vez que la resolución queda notificada y es definitiva, la persona afectada debe dejar de utilizar cualquier vehículo, ya que continuar al volante puede generar nuevas sanciones.

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El saldo de puntos se reduce por infracciones como superar los límites de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, no llevar el cinturón de seguridad o cometer maniobras consideradas peligrosas. La cantidad de puntos que se pierde depende de la gravedad de cada infracción.

Durante los meses de verano, la DGT incrementa los controles debido al aumento de viajes y al mayor volumen de vehículos en las carreteras españolas. Por ese motivo, los conductores que acumulen sanciones pueden enfrentarse a la pérdida del permiso en pleno período vacacional.

¿Cómo puede recuperar el carnet un conductor que se queda sin puntos?

Los conductores que pierden todos los puntos deben cumplir una serie de requisitos antes de recuperar su autorización para conducir. El proceso incluye la realización de un curso de sensibilización y reeducación vial y la superación de las pruebas establecidas por la normativa.

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El tiempo necesario para volver a obtener el permiso depende de la situación del conductor y de si se trata de una retirada por pérdida total de puntos o por una suspensión derivada de una infracción concreta. Durante ese período, no está permitido conducir.

Además, la DGT ofrece la posibilidad de recuperar puntos antes de llegar al saldo cero mediante cursos específicos de formación vial. La medida busca reducir la reincidencia y fomentar una conducción más segura, especialmente en etapas del año con mayor movilidad como el verano.