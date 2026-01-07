Los plátanos y las bananas son de las frutas más consumidas en nuestro país. No solo aportan múltiples beneficios - son ricos en potasio, vitaminas y fibra- sino que también protegen a nuestro corazón, regulan el tránsito intestinal y reducen el cansancio físico y mental.

Pese a su increíble sabor, hay una cuestión que nos envuelve a todos los consumidores y es uno de los motivos por los cuales muchas veces preferimos no comer esta fruta: cuando su color amarillento se torna un marrón oscuro.

¿Cómo evitar que las bananas se pongan negras? El truco para mantenerlas frescas por más tiempo (foto: archivo).

Trucos de fruteros para conservar plátanos en buen estado

Es bien conocido que las frutas y verduras exhibidas en los estantes de una frutería deben, en primer lugar, atraer la atención del cliente visualmente. Por esta razón, en los establecimientos de frutas se presta especial atención a la presentación del producto, evitando que los plátanos y las bananas presenten manchas oscuras.

El secreto de los fruteros para prevenir el oscurecimiento de estos alimentos radica en no almacenarlos en las cámaras frigoríficas o neveras, dado que se trata de frutas tropicales. Por lo tanto, la forma más efectiva de permitir que maduren adecuadamente, sin ennegrecerse rápidamente, es mantenerlas a temperaturas entre los 10º y los 20º, como se indica en el sitio web, Gastronomía & Cía.

Por consiguiente, lo más recomendable es conservarlas a temperatura ambiente, excepto durante los meses de verano.

Trucos para conservar plátanos y bananas sin ennegrecerse

Otro de los trucos infalibles consiste en alejar las frutas y verduras de fuentes de calor o de frío e incluso corrientes de aire.

De igual modo, en pro de su conservación, se aconseja no ponerles peso de ningún tipo encima. Y, por supuesto, no hay que meterlos en bolsas de conservación, como indican algunos trucos caseros.