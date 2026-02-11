El sector comercial enfrenta un cambio histórico con el cese de operaciones de dos supermercados importantes que marcaron la pauta del consumo en la provincia de Castellón durante cuatro décadas. Tras 40 años en el mercado, estos puntos de venta cerraron sus puertas, dejando un vacío significativo en la infraestructura comercial de la zona. Los cierres tuvieron lugar en la localidad de Villarreal, en donde perdieron dos emblemáticos locales en cuestión de semanas. Justamente, se trata del sur de la jurisdicción, cuya población envejece cada vez más. El primero en cerrar fue un supermercado ubicado en el espacio comercial llamado Vila-real Center. En principio, ya habían descartado el sector de carnicería y charcutería que ofrecía un servicio al corte. No obstante, por cuestiones económicas, no pudo seguir.+ A su vez, se sumó una polémica en el centro comercial, dado que el estacionamiento del supermercado quedó chico. Justamente, un enorme espacio de ocio, nombrado como Món Divertit, provocó una gran cantidad de autos y perjudicó al local. Para solucionarlo, instalaron placas para limitar el acceso a cuatro horas, aunque no lograron devolverle los clientes al súper. Actualmente, allí también hay una gasolinera, una tienda de ropa deportiva, una pizzería y el centro de ocio. El otro cierre en la zona tuvo que ver con el Mercadona de la avenida Pío XII. En este caso, la medida se relacionó a la tendencia de la propia empresa de reemplazar los locales alquilados por centros más grandes, modernos y cómodos para los clientes. Vale destacar que este local ocupa casi una manzana entera y estuvo presente en el mercado desde los años 80, muchos antes de que se convirtiera en Mercadona. Antiguamente, se llamó Ramiro Flor, debido al nombre de un propietario de un negocio fructífero en aquel momento. El cierre de esta tienda generó un gran impacto entre los residentes del barrio, al reducirse notablemente las opciones comerciales cercanas y de proximidad. Esto afecta especialmente a una zona con una población predominantemente anciana y con muy pocas alternativas para compras a pie, a pesar de que existe un hipermercado Carrefour a una distancia relativamente corta. Desde la asociación de vecinos del barrio del Hospital demostraron su “tristeza” en un comunicado ante el cierre de un local que se había insertado en la sociedad en los últimos 40 años. A la vez, remarcaron la gratitud de “todos los empleados que han pasado por el centro y que nos han acompañado con una sonrisa”.