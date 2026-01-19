Cierra la tienda de viajes más popular del país y más de 60 locales bajan la persiana. Qué hay detrás de la decisión y cómo impacta en el sector turístico.

El mapa comercial de España vuelve a cambiar. En los últimos años, el cierre de tiendas físicas se ha convertido en una constante en distintos sectores, desde la moda hasta la electrónica. Ahora, el impacto alcanza de lleno al turismo, uno de los pilares históricos de la economía nacional.

La tienda de viajes más popular del país ha confirmado el cierre de más de 60 locales, una decisión que refleja la profunda transformación que atraviesa el sector y que deja en evidencia cómo han cambiado los hábitos de consumo de los viajeros españoles.

La reestructuración del negocio turístico impulsa el repliegue de tiendas tradicionales en favor de la venta online.

Por qué cierran más de 60 tiendas de viajes en toda España

El cierre de estos establecimientos no es un hecho aislado. Forma parte de una reorganización del negocio turístico, cada vez más orientado a la venta online y a la reducción de costes asociados al mantenimiento de locales físicos.En los últimos años, los consumidores han pasado de acudir a una agencia para contratar vuelos, hoteles o paquetes vacacionales a realizar todo el proceso desde el móvil o el ordenador. Plataformas digitales, comparadores de precios y aplicaciones especializadas han ganado terreno, reduciendo la necesidad de puntos de atención presencial.Este cambio de comportamiento ha tenido un impacto directo en la rentabilidad de las tiendas físicas. Mantener locales abiertos, con personal y costes fijos elevados, resulta cada vez menos sostenible frente a un modelo digital que permite operar con estructuras más ligeras y mayor alcance.

Cómo afecta el cierre de tiendas al sector turístico

El cierre de más de 60 locales supone un nuevo ajuste en el sector de las agencias de viajes tradicionales, que desde hace años enfrentan una competencia creciente por parte de operadores online y grandes plataformas internacionales.Para muchos clientes, estas tiendas cumplían una función clave, especialmente entre quienes preferían el asesoramiento personalizado o tenían menor familiaridad con las herramientas digitales. Su desaparición deja un vacío en determinados barrios y zonas donde el comercio de proximidad aún mantenía peso.Al mismo tiempo, el proceso confirma una tendencia que ya se observa en otros ámbitos del comercio: menos tiendas físicas y más servicios centralizados en canales digitales. Esto obliga a las empresas a redefinir su relación con los clientes y a apostar por nuevos formatos de atención, como la asistencia telefónica o el soporte online.