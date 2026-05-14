La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 14 de mayo de 2026 es de 4,02 euros y documentan un total de 2.792.375 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 5,45%. En los últimos 10 días, Telefónica mostró volatilidad con alternancias: cinco avances, cuatro retrocesos y una sesión plana; hubo impulso a mitad de periodo, corrección al final y un rebote en la última jornada, para un balance levemente positivo. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha alcanzado un notable 35.95%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.51%. Este incremento sugiere que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado numerosas variaciones en su precio recientemente. En comparación, la volatilidad anual indica un comportamiento más estable a lo largo del año, resaltando las fluctuaciones inusuales que se han dado en la última semana. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,02 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles. Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas. Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.