La cotización de las activos de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este jueves, 14 de mayo de 2026 es de 19,66 euros y fijan un total de 94.166 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,46%. En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. acumuló 6 alzas y 4 caídas, con debilidad a mitad de periodo y dos avances al cierre; el balance neto es alcista y probablemente termina por encima del nivel inicial pese a la volatilidad. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 11.78%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual del 15.01%. Dado que el 11.78% es menor que el 15.01%, se puede concluir que Iberdrola ha experimentado menos variaciones recientes, lo que sugiere una mayor estabilidad en su rendimiento en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,48 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión. Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica. Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.