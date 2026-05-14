Este 14 de mayo de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) se abren en el mercado español a un precio de 10.29 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 617,219 acciones, este dato muestra una leve variación del 0.12% en comparación con el cierre del día anterior. En los últimos 10 días, Banco Santander mostró volatilidad: impulso inicial, cuatro jornadas seguidas a la baja a mitad del periodo y dos avances al cierre, con balance final casi plano. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se situó en 14.44%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 29.89%. Esto significa que el comportamiento del banco en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, donde se esperaban más variaciones en su rendimiento. La diferencia entre ambos porcentajes sugiere una reducción en la inestabilidad durante la última semana. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión. Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.