La ciudad de Valencia será escenario de uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de España. En los próximos años, un centro comercial buscará combinar tiendas, ocio, restauración y servicios en un mismo espacio. El objetivo será redefinir que significa ir de compras

El proyecto, conocido finalmente como Infinity, promete ser mucho más que un centro comercial común. La iniciativa ya cuenta con licencia de obra, una inversión millonaria y un plan concreto para abrir en 2028.

Infinity se integrará al entorno urbano con una arquitectura abierta y accesible, orientada al paseo y al encuentro. AQ Acentor

El nuevo gigante de los centros comerciales

Infinity se ubica en el nuevo barrio Turianova, junto al Hospital La Fe. El proyecto —que recientemente pasó a manos del empresario Tomás Olivo mediante la firma General de Galerías Comerciales— contempla una superficie de alrededor de 92.000 metros cuadrados dedicados a comercio.

La construcción arrancará a principios de 2026 y se extenderá durante aproximadamente dos años. Si todo avanza según lo planeado, Infinity abrirá sus puertas en 2028. Este centro no aspira solo a ser grande por su tamaño, también busca integrar un concepto de retail moderno, que combine compras, ocio, servicios y espacios de convivencia.

Qué tiendas, servicios y ocio ofrecerá este centro comercial

Según los planes revelados por los promotores, el centro albergará más de 240 establecimientos comerciales, incluyendo moda, tiendas especializadas, restauración y espacios de ocio. Pero Infinity va más allá de las tiendas tradicionales.

Entre sus atractivos destacan:

Zonas de restauración: varias áreas gastronómicas para restaurantes, cafeterías y opciones variadas de comida.

Ocio y entretenimiento: se prevé la instalación de cines, espacios de realidad virtual, salas de escape room, zonas de videojuegos, rocódromo, incluso una piscina con ola artificial .

Espacios de uso mixto: además de tiendas y ocio, se habilitarán áreas para oficinas, residencias, un hotel y aparcamientos con capacidad para 4000 vehículos .

Zonas verdes, paseos peatonales y espacios abiertos planeados como lugares de reunión social, esparcimiento y eventos.

Con este diseño, Infinity pretende ofrecer una experiencia integral: compras, ocio, descanso y vida urbana en un solo destino.

Por qué este proyecto puede cambiar la forma de comprar en Valencia

La concepción de Infinity responde a una tendencia creciente: los centros comerciales ya no son solo espacios de consumo, sino lugares de experiencia, ocio y convivencia. Al reunir comercio, gastronomía, entretenimiento, alojamiento y servicios en un solo entorno, se acerca a la idea de una “mini ciudad” dentro de la ciudad.

La apuesta por combinar espacios verdes, ocio diverso, servicios y comercio refleja una visión moderna del urbanismo comercial. Infinity no es solo un centro para comprar: pretende ser un punto de encuentro, ocio y comunidad.

Más de 240 locales comerciales, ocio, restauración y áreas verdes componen una propuesta que va más allá del retail tradicional. AQ Acentor

Además, la escala del proyecto —con más de 240 tiendas y miles de plazas de aparcamiento— lo coloca como un rival serio a otros centros de referencia, y podría marcar un nuevo estándar en el retail valenciano.

Con su apertura prevista para 2028, Infinity emerge como la promesa de una forma renovada de comprar, divertirse y compartir en Valencia.