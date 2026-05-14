Este 14 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) han comenzado su jornada de negociación en el IBEX 35 con un precio de apertura de 18.82 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 247,534 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.91% en comparación con el día anterior, lo que indica un leve movimiento en el mercado para el banco. En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista: 6 jornadas de subida y 4 de bajada, con tres avances consecutivos, luego una corrección de tres sesiones y un repunte final de dos días, lo que sugiere un cierre ligeramente superior al inicial con volatilidad moderada. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 12.66%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 29.48%. Esto indica que, en comparación con el último año, el comportamiento del valor de BBVA ha sido mucho más estable recientemente, experimentando menos variaciones en su cotización durante este periodo. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.