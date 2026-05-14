En la apertura de mercados de este jueves, 14 de mayo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,24 euros y registran un volumen de 78236 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,66% en comparación con el día pasado. En los últimos diez días, Mapfre encadenó dos caídas iniciales, dos subidas, otras dos caídas, una breve recuperación, un nuevo retroceso y dos ascensos finales, cerrando prácticamente plana pese a la volatilidad. En la última semana, Mapfre ha experimentado una volatilidad del 13.31%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 22.53%. Esta diferencia indica que la compañía ha mostrado un comportamiento mucho más estable en comparación con las variaciones que ha tenido a lo largo del último año. A pesar de la fluctuación observada recientemente, el entorno económico de Mapfre sugiere una tendencia de mayor estabilidad en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es un grupo asegurador y reasegurador con sede en Majadahonda (Madrid). Diseña y distribuye seguros de auto, hogar, salud, vida-ahorro y pensiones, además de gestión de activos y servicios de asistencia. Su actividad se organiza en Seguros (No Vida y Vida), Reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de inversiones (MAPFRE AM). Fundada en 1933, cotiza en el Ibex 35, es líder en España, tiene amplia presencia en Latinoamérica y destaca por la labor de Fundación MAPFRE y su compromiso con la sostenibilidad.