Este 14 de mayo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) abren en el IBEX 35 con un precio de 3.32 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 311,599 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.91% respecto al día anterior, lo que refleja la dinámica actual del mercado y el interés de los inversores en la entidad financiera. La cotización de Banco de Sabadell S.A mostró en diez días una ligera tendencia alcista: tras un inicio mixto, encadenó tres avances, luego tres retrocesos y cerró con dos jornadas al alza, con balance positivo (6 subidas y 4 bajadas) y señales de recuperación al final. En la última semana, la volatilidad del Banco de Sabadell se situó en 25.86%, lo que resulta ser menor que la volatilidad anual de 28.01%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las oscilaciones de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo. Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.