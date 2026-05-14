Este jueves 14 de mayo, los astros prometen grandes cosas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Las tensiones, los desacuerdos y las confrontaciones están entre aquello que más te afecta y te desestabiliza y hoy se perfila una jornada algo complicada porque te toparás con algunas de estas situaciones, ya sea en el trabajo o en tu esfera íntima. Además, te tocará asumir las consecuencias de algo en lo que no tienes ninguna responsabilidad. En el trabajo, Aries, podrías enfrentar tensiones y pequeños conflictos. Mantén la calma y evita entrar en enfrentamientos innecesarios. Organiza tus prioridades y comunica tus límites con claridad. Con tacto y paciencia, podrás convertir los roces en acuerdos productivos. Hoy Aries brilla en el amor: iniciativa favorecida; cuida la impaciencia para no apresurarlo. Compatible con Leo: comparten fuego y pasión, gran química si equilibran ego y tiempos. Aries es enérgico, directo y valiente. Le gusta liderar y tomar la iniciativa; detesta la pasividad. Puede ser impulsivo e impaciente, pero su entusiasmo es contagioso. Enfrenta retos con confianza y franqueza. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Aries. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso. Las tensiones, conflictos y enfrentamientos se encuentran entre las cosas que más te dañan y te inestabilizan y hoy te espera un día un poco difícil porque te vas a encontrar con algunas de estas cosas, ya sea en el trabajo o la vida íntima