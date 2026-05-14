En la sesión de apertura de este jueves, 14 de mayo de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.9464 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,3% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización Euro-Yuan registró un cambio de -0.68% y en el último año acumuló -6.05%, lo que indica una tendencia bajista sostenida. La cotización de la moneda yuan hoy presenta una tendencia a la baja en relación con los días anteriores. Este cambio se ha observado en las últimas jornadas, donde un descenso en su valor ha marcado la pauta. Este comportamiento sugiere un debilitamiento de la moneda frente a otras divisas, lo cual podría estar influenciado por factores económicos internos y externos. Es crucial monitorear cómo esta tendencia podría afectar el comercio y la inversión en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan, con un 3.81% frente a una volatilidad anual de 7.41%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.