Este 14 de mayo de 2026, las acciones de Repsol (REP), que se enmarcan en el sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 a un precio de 22.37 euros por unidad. En esta jornada, se registra un volumen de negociación de 60,591 acciones, lo que representa una variación del -0.58% en comparación con el cierre del día anterior. En los últimos diez días, la cotización de Repsol mostró un sesgo ligeramente alcista, con dos rachas de tres avances consecutivos separadas por pares de retrocesos y sin jornadas planas. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en 12.29%, mientras que su volatilidad anual alcanza el 27.93%. Dado que la volatilidad semanal (12.29%) es menor que la anual (27.93%), se puede concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa. Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas. Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.