Este jueves, 14 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE)se negocian a 36,98 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 10.244. Esta cifra refleja una variación del 0,71% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un comportamiento lateral, con 5 sesiones al alza y 5 a la baja, sin jornadas planas; alternó rachas cortas (dos subidas seguidas y luego dos caídas) y cerró con un repunte el último día. La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 28.47%, lo cual es significativamente mayor que su volatilidad anual del 20.12%. Este aumento indica que el comportamiento de las acciones de Endesa es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, evidenciando una mayor incertidumbre en el valor de sus títulos en comparación con el rendimiento más estable que ha mostrado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible. Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X. Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.