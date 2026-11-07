Charo González logró expandir su negocio de panadería hasta tener una red de distribución en 28 municipios. Imagen ilustrativa.

Charo González Rubio es una panadera de 58 años que lleva 25 años en el negocio, y actualmente está a cargo de la Panadería Nuestra Señora del Rosario de La Unión de Campos.

En diálogo con El Español Castilla y León, en una entrevista publicada el 31 de octubre de 2026, la mujer explicó cómo expandió su negocio a lo largo de su trayectoria en el oficio. Para lograrlo, transformó una panadería local en una red de distribución que alcanza a más de 28 municipios, entre las provincias de Valladolid y Palencia.

También, subrayó que su trabajo funciona como una especie de servicio social y acompañamiento de las personas en los pueblos que visita, especialmente de los adultos mayores: “Si un día no sale a por el pan una persona que siempre sale, ya te preocupas”, afirmó.

Charo González explicó que la panadería produce entre 800 y 1000 barras de pan al día. Imagen ilustrativa. Magnific

De panadería local a una red de distribución con presencia en distintos municipios

Charo González explicó en la misma entrevista que la panadería de la cual ahora está al frente conserva una larga historia de tradición familiar: “Hace 80 años que tenemos la panadería: desde mi abuela, luego fue de mi tía, y luego me he quedado yo”.

Asimismo, explicó que una de las formas a través de la cual pudo potenciar el crecimiento del negocio fue a través del apoyo de los programas de desarrollo rural del grupo ADRI. Así, pudo realizar importantes inversiones modernizadoras.

Charo logró instalar maquinaria, incorporar fermentadoras controladas e introducirlas a la elaboración de barras de pan. También, incluyó la repostería artesanal en su catálogo de productos.

Actualmente, la panadería produce entre 800 y 1000 barras de pan al día, y combina recetas tradicionales con técnicas de elaboración modernas. Además, las furgonetas comienzan su recorrido por los distintos municipios alrededor de las nueve de la mañana.

“Empezamos poco a poco ampliando. LLevamos a los supermercados, a residencias, a gasolineras. Y además como somos menos panaderos, la gente te llama. Ahora somos siete trabajadores en la panadería”, explicó Charo.

Charo González explicó que la falta de trabajadores dispuestos a asumir los horarios del sector le impide ampliar las rutas hacia otros municipios. Imagen ilustrativa. Magnific

La panadera que también cuida de los mayores en los pueblos donde reparte

En la entrevista, la panadera mencionó que, en muchas ocasiones, el pitido de la furgoneta repartidora era la única referencia temporal y social del día para muchos habitantes de la zona. Especialmente, en regiones azotadas por el despoblamiento.

“Hacemos el servicio de todo para que la gente, por lo menos, pueda conservar lo que hay en el medio rural donde vivimos”, subrayó. Incluso, manifestó que es consciente de que su panadería ya no es solo un negocio: también se convirtió en servicio social.

“Somos como un control de la gente mayor que tienes. Si un día no sale a por el pan una persona que siempre sale, ya te preocupas. Si hay que llamar a la Guardia Civil o investigar, se llama, porque no es la primera vez que pasa algo”, expresó.

Sin embargo, mantener esta red de distribución también supone dificultades. Charo González explicó que la falta de trabajadores dispuestos a asumir los horarios del sector le impide ampliar las rutas hacia otros municipios. “Trabajo tenemos. Yo tengo que decir que ‘no’ a más pueblos porque no encuentro gente para trabajar en panadería”, lamentó.

A pesar de estas dificultades, la panadera confía en la continuidad del negocio familiar, aunque expresó su preocupación por el despoblamiento de la zona. “Yo relevo tengo en la empresa, lo que no sé es si habrá gente en los pueblos para ir a vender”, concluyó.