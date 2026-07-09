Renovaron el aeropuerto más grande del mundo | Invirtieron más de 400 millones de dólares y su tamaño es mayor que el de Madrid y Barcelona juntos

El Aeropuerto Internacional Rey Fahd (DMM) en Dammam, Arabia Saudita, ha recibido una actualización y ahora es reconocido como el aeropuerto más grande del mundo en términos de superficie. Con aproximadamente 776 km², supera ampliamente el tamaño del municipio de Madrid (606 km²) y es considerablemente mayor que la ciudad de Barcelona (101 km²).

Sin embargo, su ambición va mucho más allá de las dimensiones físicas: el complejo se encuentra en pleno proceso de transformación para convertirse en uno de los centros más modernos y eficientes del planeta.

Renovaron el aeropuerto más grande del mundo: su tamaño es mayor al de las ciudades de Madrid y Barcelona juntas Shutterstock

Así es el nuevo espacio de más de 1000m² en el aeropuerto más grande del mundo: lujo, confort y esencia saudí

El nuevo Plaza Premium Lounge del Aeropuerto Internacional Rey Fahd abarca 1067 m² y posee una capacidad para 262 asientos. Su diseño, que combina la herencia saudí con una estética contemporánea, crea espacios diferenciados que satisfacen diversas necesidades:

Áreas de trabajo productivo : equipadas para viajeros de negocios que necesitan mantenerse conectados.

Zonas de relajación : espacios de tranquilidad y reflexión.

Comedor premium y familiar: oferta gastronómica mejorada y sectores diseñados especialmente para quienes viajan con niños.

Además, se han incorporado quioscos de autoservicio para agilizar el acceso, mejorando de forma drástica la experiencia desde el momento de la llegada. “Mejorar la experiencia de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd es una prioridad”, destacó Mohammed A. Alhassany, CEO de Dammam Airports. El objetivo final es claro: atender a más de 19,3 millones de pasajeros al año para 2030, con una proyección a largo plazo de 32 millones.

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Salto tecnológico: aterrizajes automáticos en condiciones extremas y nuevas pistas

La renovación del aeropuerto no es solo estética. En una demostración de vanguardia técnica, el Rey Fahd se ha convertido en el primer aeropuerto de Arabia Saudita en implementar un sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) de Categoría III.

Esta tecnología de última generación permite que las aeronaves aterricen de forma completamente automática incluso en escenarios de visibilidad casi nula o tormentas de arena severas, reduciendo a cero los desvíos y demoras por clima.

A la par de este sistema, y mediante un paquete de inversión masivo de 426 millones de dólares destinado a infraestructura, se concretó la extensión de su pista occidental a 4000 metros de longitud.

Estas obras, complementadas con iluminación LED inteligente en las calles de rodaje, permitirán al aeropuerto gestionar un flujo constante de hasta 77 movimientos de aeronaves por hora de forma segura.

Una nueva aerolínea y servicios enfocados en la familia

El crecimiento operativo del aeropuerto vendrá acompañado de una mayor conectividad. La Autoridad General de Aviación Civil (GACA) otorgó la licencia para que un consorcio liderado por Air Arabia establezca una nueva aerolínea de bajo costo con base directa en Dammam. Esta nueva compañía proyecta conectar al gigante aeroportuario con más de 80 destinos internacionales para el final de la década.

Pensando en el flujo masivo de turistas, también se inauguró una zona de documentación (check-in) exclusiva para familias, agilizando los tiempos de espera de los pasajeros que viajan con menores de edad.

Finalmente, la sostenibilidad juega un papel clave en esta expansión: la organización Dammam Airports anunció que el complejo ha alcanzado el Nivel 2 de la Certificación de Acreditación de Carbono aeroportuario (ACA), garantizando que su inmenso tamaño no esté reñido con el compromiso ecológico y la reducción de emisiones de cara al futuro.