Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia endurecieron los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje.

Sistema de Entradas y Salidas en los países del Espacio Schengen. Fuente: Shutterstock

La medida afecta a turistas extranjeros que retrasaron la renovación del documento

En ambos países, las aerolíneas han incrementado las medidas de control previas al embarque con el objetivo de prevenir sanciones y rechazos en la frontera. En ciertas circunstancias, los pasajeros no están autorizados a abordar el avión si el sistema identifica discrepancias en la documentación.

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Trámites que deben realizar los viajeros para evitar restricciones

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de su vencimiento o cuando su período de validez sea limitado. Muchos países exigen que el documento posea al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

La normativa afecta a los viajeros que tienen previsto realizar desplazamientos tanto dentro como fuera del espacio Schengen. Aunque se permiten algunas excepciones en ciertos destinos europeos, otros imponen controles más rigurosos que pueden resultar en la denegación automática de ingreso.

Las autoridades han recomendado iniciar el trámite con varias semanas de antelación, dado el incremento en la demanda durante las temporadas de vacaciones y el verano europeo. Además, han advertido que los turnos consulares y administrativos pueden presentar demoras.

Pasaportes: por qué se reforzaron los controles y cómo te afecta

El fortalecimiento de las medidas se debe a nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales relacionados con el control de fronteras. Los gobiernos buscan prevenir permanencias irregulares y minimizar inconvenientes administrativos vinculados con documentos caducados.

En los aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se implementan verificaciones más rigurosas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades hicieron hincapié en que cada viajero debe verificar las condiciones específicas del país de destino antes de partir. En numerosos casos, el desconocimiento de la normativa ocasiona que pasajeros queden varados en aeropuertos o que los viajes sean cancelados en el último momento.