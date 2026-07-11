Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Hoy sábado 11 de julio los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo ( Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ) están bajo la influencia de los astros.

A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

La predicción del horóscopo para Leo este sábado

Hoy tendrás la oportunidad de hablar sobre un asunto familiar que a veces se vuelve tenso, quizá por temas de dinero. Podrás expresar tus ideas con calma, sin dramatizar ni permitir que otros lo hagan. Al final, te entenderán.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este sábado?

En el trabajo, te irá bien si abordas con calma cualquier charla sensible, quizá sobre presupuestos. Expón tus ideas sin drama y mantén el ambiente sereno.

Al final, tus colegas comprenderán tu postura y te apoyarán. Podrías cerrar acuerdos o aclarar malentendidos útiles para avanzar.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este sábado 11 de julio?

Leo, hoy el amor te favorece: tu magnetismo atrae y una charla sincera puede encender o reforzar un vínculo. Si estás en pareja, muestra un detalle cálido; si estás soltero, toma la iniciativa con confianza.

Compatibilidad destacada con Aries: comparten fuego, pasión y ritmo. La conexión fluye cuando celebran el liderazgo del otro y evitan competir por protagonismo.

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo irradia carisma y confianza; disfruta liderar y brillar con creatividad y pasión.

Es leal y generoso con los suyos, aunque puede mostrarse orgulloso y dramático si no se siente valorado.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Habla con calma y claridad, exponiendo tus ideas sin dramatizar. Escucha y valida a tu familia antes de responder. Propón soluciones concretas sobre el dinero y busca cerrar la charla con un acuerdo.