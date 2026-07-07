Oficial | España impedirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan pospuesto este trámite con el pasaporte.

En España, la renovación del pasaporte constituye un trámite fundamental para asegurar la movilidad internacional. La normativa vigente establece plazos claros para iniciar el proceso, con el propósito de evitar demoras y complicaciones administrativas que puedan afectar a los ciudadanos.

El Ministerio del Interior permite comenzar la renovación cuando el documento se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. Esta medida tiene como objetivo ordenar la demanda y facilitar la gestión de citas, especialmente en períodos de alta demanda.

No respetar estos tiempos puede derivar en inconvenientes. Las autoridades advierten que iniciar el trámite fuera del plazo recomendado puede implicar mayores tiempos de espera o requisitos adicionales que retrasen la obtención del documento.

Oficial | España impedirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan pospuesto este trámite con el pasaporte. Fuente: Shutterstock

Renovación del pasaporte en España cómo realizar el trámite

La renovación del pasaporte español debe realizarse de manera presencial. El procedimiento se lleva a cabo en dependencias de la Policía Nacional o en consulados en el exterior, siempre con cita previa.

Para completar el trámite, es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor, una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. Además, el solicitante debe acudir personalmente a la oficina asignada.

La normativa oficial establece que “se puede solicitar un nuevo pasaporte cuando el anterior se halla dentro de los últimos 12 meses de vigencia”. Este margen permite planificar con antelación y evitar que el documento caduque sin haber iniciado la renovación.

Oficial | España impedirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan pospuesto este trámite con el pasaporte. Fuente: Shutterstock

Consecuencias de no renovar el pasaporte a tiempo en España

No iniciar la renovación dentro del plazo recomendado puede generar complicaciones para salir e ingresar del país. Las administraciones suelen priorizar las solicitudes realizadas dentro de la ventana oficial , lo que puede dejar en desventaja a quienes gestionan el trámite fuera de término.

En la práctica, esto se traduce en demoras para conseguir turno, mayor exigencia en la documentación y posibles verificaciones adicionales si el pasaporte ya está vencido.

Además, contar con un documento caducado puede dificultar los viajes internacionales. En muchos casos, cruzar fronteras requiere un pasaporte vigente, lo que convierte la renovación en un paso imprescindible para evitar inconvenientes.

Anticipa la renovación del pasaporte y evita contratiempos al viajar

El pasaporte español acredita no solo la identidad, sino también la nacionalidad. Su validez oscila de acuerdo con la edad del titular, con una duración de hasta 10 años para individuos mayores de 30 años. En los años recientes, la alta demanda de citas ha complicado el proceso de renovación, sobre todo en períodos próximos a las vacaciones.

Por este motivo, las autoridades sugieren iniciar el trámite con antelación. La planificación es fundamental. Anticiparse a los plazos facilita el acceso a turnos más ágiles y evita demoras que podrían perjudicar viajes o gestiones significativas. Mantener el pasaporte vigente continúa siendo un requisito esencial para la movilidad internacional.