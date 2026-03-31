El pequeño pueblo de Arenillas, en la provincia de Soria (Castilla y León), busca familias dispuestas a mudarse y revitalizar su comunidad. A cambio, ofrece vivienda gratuita, trabajo asegurado y un entorno natural privilegiado entre las montañas del interior de España. De esta manera, podrán despertar cada mañana rodeados de paisajes montañosos, con una casa completamente rehabilitada sin pagar alquiler y un empleo estable garantizado. Con apenas 40 habitantes censados, Arenillas es un ejemplo vivo de los desafíos que enfrenta la España rural. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año. Sin embargo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada. El objetivo es claro: atraer población estable, especialmente familias con hijos en edad escolar, para garantizar el futuro del pueblo La propuesta es irresistible y va más allá de una simple casa gratis. Todo esto se enmarca en un entorno natural espectacular, entre las montañas y valles de Soria, perfecto para quienes buscan una vida más tranquila, sostenible y alejada del estrés urbano. Además de la vivienda rehabilitada (sin gastos de alquiler), la familia elegida recibirá: La iniciativa está dirigida principalmente a familias con niños en edad escolar. No buscan turistas temporales ni personas solas, sino residentes permanentes que se comprometan a largo plazo y contribuyan a la vida del pueblo. El ayuntamiento prioriza perfiles motivados por un cambio real de vida, con ganas de formar parte de la comunidad y ayudar a mantener vivo el espíritu rural. De acuerdo a EFE, en menos de una semana desde que se lanzó la oferta, ya se recibieron más de 100 solicitudes (y en semanas posteriores se reportaron miles de correos y formularios). Familias de toda España e incluso del extranjero (incluyendo América Latina) han mostrado interés. Esto demuestra el enorme atractivo de vivir gratis en un entorno de montañas con trabajo asegurado. No hay plazo fijo cerrado en las informaciones publicadas, pero se recomienda actuar rápido porque el interés es masivo. El proceso es sencillo y directo: