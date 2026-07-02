Entre montañas y en un pueblo de 17 habitantes: las playas naturales a dos horas de Madrid que son perfectas para una escapada

A solo dos horas de Madrid, en plena Sierra Norte de Guadalajara, se esconde uno de los rincones más especiales de Castilla-La Mancha: las Pozas de la Cascada del Aljibe, también conocidas como Cascadas del Aljibe o Pozas de Matallana.

Situadas junto al diminuto Campillejo, una pedanía de Campillo de Ranas con apenas 17 habitantes, este destino combina arquitectura negra tradicional, montañas imponentes y pozas naturales de agua cristalina que invitan a refrescarse y desconectar.

Entre montañas y en un pueblo de 17 habitantes: las playas naturales a dos horas de Madrid que son perfectas para una escapada Turismo Castilla-La Mancha

¿Por qué este destino es ideal para una escapada?

Campillejo es una pequeña pedanía de Campillo de Ranas que representa como pocos la esencia de la Arquitectura Negra de la Sierra de Ayllón. Sus casas de pizarra oscura, tejados inclinados y muros robustos se integran perfectamente en el paisaje montañoso, creando un ambiente que parece detenido en el tiempo.

Ideal para una escapada de fin de semana o un día de naturaleza, este paraje ofrece un entorno salvaje, silencio y paisajes que contrastan con el bullicio de la capital. Forma parte de los famosos Pueblos Negros de Guadalajara, un destino perfecto para quienes buscan autenticidad y belleza lejos de las masificaciones turísticas.

Justamente, esta zona destaca por su adaptación al entorno: las construcciones utilizan la pizarra extraída de las mismas montañas. Junto a Roblelacasa y otros barrios cercanos, Campillejo ofrece un entorno de paz absoluta, rodeado de jarales, pastos de montaña y formaciones rocosas. Es el punto de partida ideal para explorar un territorio que combina historia rural y naturaleza espectacular, muy cerca del icónico Pico Ocejón.

Las playas naturales que destacan dentro del destino turístico

Las Cascadas del Aljibe se localizan en el tramo final del Arroyo del Soto, afluente del río Jarama. Se trata de dos saltos de agua consecutivos que suman alrededor de 12 metros de altura (uno de 3-4 metros y otro de 7-8 metros), formando varias pozas naturales de gran belleza.

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El agua oscura por la profundidad y la sombra sobre la roca de pizarra crea un efecto fotogénico único, rodeado de musgo y vegetación húmeda. Este contraste entre el verde vibrante y la piedra negra hace del lugar uno de los enclaves más singulares de la Sierra Norte de Guadalajara, comparable a las Chorreras de Despeñalagua.

Según el portal oficial de Turismo de Castilla-La Mancha, es especialmente vistoso en primavera y finales de otoño, cuando el caudal es mayor . De esta manera, las playas naturales de interior ofrecen un frescor único en el centro de la península, perfecto para escapar del calor madrileño en verano, aunque con menor caudal.

¿Cómo llegar hasta las Pozas de la Cascada del Aljibe?

Llegar es sencillo: en aproximadamente dos horas en coche desde Madrid, accedes a esta joya natural. La ruta más popular parte desde Roblelacasa:

Distancia: 6,7 km ida y vuelta.

Duración: 2-2,5 horas a ritmo tranquilo.

Señalización: PR-GU 02 “Camino de Matallana”.

Otra opción sale desde El Espinar (9,7 km ida y vuelta, unas 3,5 horas), con una bajada más pronunciada pero acceso excelente a las pozas. Ambas rutas están bien mantenidas y atraviesan paisajes de jaras y pastos, pasando por el Puente de los Trillos y el despoblado de Matallana.