El pueblo español que está a 30 minutos de Tarragona y fue el favorito de Juan Domingo Perón. Fuente: Shutterstock.

Viajar es una de las actividades más gratificantes para muchas personas, ya que no solo les permite conocer lugares nuevos, sino que también les ofrece la oportunidad de relajarse, escapar de la rutina y vivir experiencias únicas.

En España, hay una gran variedad de pueblos, playas y destinos especiales llenos de belleza e historia que invitan a los viajeros a descubrir lugares inigualables.

Uno de estos destinos es Coma Ruga, un encantador pueblo costero de la provincia de Tarragona, que tiene mucho que ofrecer a los turistas.

¿Qué actividades disfrutar en Coma Ruga?

Según relatan las leyendas locales, el expresidente argentino Juan Domingo Perón se alojó durante su exilio en España, en una casa frente al mar en Coma Ruga, una construcción que aún se mantiene en pie.

Durante 1964, habría estado acompañado de su esposa Isabel Martínez, según comentó un vecino de la zona entrevistado por el medio Diari de Tarragona.

Escapadas: el pueblo que está a 30 minutos de Tarragona y fue el favorito de Juan Domingo Perón. (foto: Pexels).

Este encantador lugar, lleno de historia, cuenta con diversas playas para disfrutar del sol y lugares por visitar, como el Parque de atracciones Tabaris, el Castor Park y el parque Diver de la Fundación Santa Teresa.

Además, el paseo marítimo de Coma Ruga es un lugar vibrante, ideal para realizar largas caminatas y apreciar todos los paisajes de la costa.

Otras actividades que se pueden realizar en este hermoso pueblito costero incluyen visitar el Museo Pau Casals en Vendrell, inaugurado en 1974.

Entre las playas más destacadas para los visitantes que deseen realizar actividades acuáticas se encuentran la playa de Les Madrigueres, la Playa de Comarruga y la Playa de San Salvador.

Escapadas: el pueblo que está a 30 minutos de Tarragona y fue el favorito de Juan Domingo Perón. (foto: Pexels).

¿Cuál es la mejor manera de llegar a Coma Ruga?

Las personas que deseen llegar a Coma Ruga en vehículos particulares desde el centro de Tarragona deberán realizar un trayecto de aproximadamente media hora por la A-7 y AP-7.

Además, es posible acceder a esta encantadora localidad costera en autobús o mediante el servicio de trenes de Renfe Viajeros, con un tiempo estimado de 18 minutos.