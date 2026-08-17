Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas

Madrid está a punto de estrenar el centro comercial más grande de la ciudad: Valdebebas Shopping. Este megacomplejo se convertirá en el nuevo referente de compras, ocio y gastronomía en la capital, gracias a una imponente Superficie Bruta Alquilable (SBA) de más de 145.000 metros cuadrados.

Además, superará en dimensiones a otros grandes como Xanadú o Plenilunio. Con una ubicación estratégica en el norte madrileño, promete revolucionar la experiencia de shopping en la zona, atrayendo de forma directa a un público residencial de poder adquisitivo medio-alto.

Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas @HilosValdebebas

Ubicación del nuevo centro comercial en madrid

El nuevo Valdebebas Shopping se sitúa en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, al norte de Madrid. Su ubicación es excepcional: muy próxima a IFEMA, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La conectividad será fundamental, incorporando accesos directos a través de la línea C-1 de Cercanías Renfe, autobuses de la EMT y el futuro Bus de Uso Rápido (BuR). Esta localización lo convierte en un lugar accesible tanto para residentes como para visitantes y turistas.

Abrirá el shopping más grande la Ciudad: tendrá más de 260 locales y estacionamiento para 6000 autos. Foto: @HilosValdebebas

Aspectos técnicos del Valdebebas Shopping en Madrid

Asimismo, el diseño es responsabilidad del estudio Chapman Taylor, que enfatiza la arquitectura moderna, la sostenibilidad y la integración urbana con énfasis en el uso peatonal. Por ese motivo, se prevé la inclusión de las siguientes comodidades:

Superficie total : más de 360.000 m², de los cuales aproximadamente 120.000 m² estarán destinados a locales comerciales y de ocio.

Número de locales : más de 280 espacios comerciales, enfocados en moda, tecnología, hogar, gastronomía y entretenimiento.

Estacionamiento : capacidad para 6,400 vehículos, con plazas dispuestas en niveles subterráneos y con accesos múltiples.

Incluirá restaurantes, cafeterías y una experiencia diseñada para el descanso y la convivencia familiar. Destaca el Cine Kinépolis como un gran atractivo de ocio .

Consta de dos edificios conectados por una amplia plaza central y pasarelas acristaladas.

Se realiza una importante inversión en luz natural , a través de lucernarios, fachadas de muro cortina y espacios al aire libre.

Contará con zonas verdes, fuentes, terrazas exteriores y áreas para pasear sin apuros.

Apertura del nuevo shopping: fecha de inauguración y detalles

Aunque la fecha exacta de inauguración aún no está 100% confirmada oficialmente, las obras avanzan de manera satisfactoria. Si bien se preveía que se inaugurara en 2026, se han presentado retrasos debido a la magnitud del proyecto y a trámites administrativos pendientes. Por lo tanto, la apertura se extendería hasta 2027.

Mientras tanto, el proyecto, promovido por General de Galerías Comerciales (del empresario Tomás Olivo), supera los 500 millones de euros de inversión. Además, se anticipa que generará más de 9000 empleos directos e indirectos (estimando específicamente para su fase de explotación alrededor de 2000 puestos directos y 3000 indirectos), convirtiéndose así en un motor económico significativo para la zona norte de Madrid.